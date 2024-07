Le CTRI annonce la mise à disposition de 500 parcelles à 2,5 millions dans le Grand Libreville

Depuis des années, la crise du logement et les difficultés d’accès au foncier constituent des obstacles majeurs au bien-être des Gabonais. Conscient des attentes sociales de nos concitoyens et pleinement engagé dans la recherche de solutions adéquates, le Comité pour la transition pour la Restauration des Institutions (CTRI) a annoncé ce 16 juillet la livraison du projet d’aménagement foncier de la zone d’Igoumié dans le sud de Libreville.

« La crise du logement et les difficultés d’accès au foncier qui constituent depuis des années des pierres d’achoppement au bien-être des Gabonais, soucieux des attentes sociales de nos concitoyens et pleinement engagé dans la recherche de solutions idoines, le CTRI annonce ce jour, la livraison du projet d’aménagement foncier de la zone d’Igoumié dans le sud de Libreville, fruit d’un partenariat public-privé », a annoncé le porte-parole du CTRI, le lieutenant Ulrich Manfoumbi Manfoumbi.

Le communiqué n°63 du CTRI

Il s’agit d’un site de 25 hectares constructibles, qui comprend 500 parcelles de 500 m², immédiatement disponibles et commercialisées à 2 500 000 FCFA tout compris, selon le CTRI. « Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà prendre attache avec l’étude notariale de maître Suzanne Ogoula Condawiri, sise à l’immeuble Olando au bord de mer et répondant aux numéros 066419090 et 066261403 », a précisé hier le lieutenant-colonel Manfoumbi Manfoumbi.

Cette initiative du CTRI représente un véritable espoir pour de nombreux Gabonais qui peinent à trouver un logement décent. Le coût attractif des parcelles et leur disponibilité immédiate constituent une opportunité unique pour les familles désireuses de s’installer dans des conditions décentes. Ce projet témoigne de la volonté des autorités de répondre aux besoins urgents de la population en matière de logement.

Une situation géographique de la zone

Le projet d’Igoumié s’inscrit dans une démarche plus large visant à pallier les problèmes de logement et de foncier au Gabon. En rendant accessibles des parcelles à un prix abordable dans la commune d’Owendo, le CTRI répond directement aux attentes sociales des Gabonais. Cette initiative pourrait également stimuler l’économie locale en encourageant la construction et les investissements dans le secteur immobilier.

La mise à disposition de ces 500 parcelles dans le sud de Libreville est une étape importante dans la résolution de la crise du logement au Gabon. Le partenariat public-privé ayant permis ce projet montre qu’avec une collaboration efficace, il est possible de trouver des solutions concrètes aux problèmes majeurs du pays. Les Gabonais peuvent désormais envisager un avenir plus serein avec l’accès à un logement décent, contribuant ainsi à leur bien-être général.