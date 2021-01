Le calendrier des examens et concours du Gabon pour l’année 2020-2021

Après une année scolaire 2020 sans véritable examens de fin d’année exempté le baccalauréat, le ministère gabonais de l’Education nationale prévoit une année scolaire normale cette année. C’est le sens à donner à la décision n°0034 fixant le calendrier des examens et concours de l’année scolaire 2020-2021. Celui-ci prévoit la tenue de l’ensemble des examens du CEP en passant par les examens du BEPC et de l’Enseignement technique.

L’année scolaire 2020-2021 promet d’être normale au Gabon à en croire les autorités gabonaises. Selon une note ministérielle datée du 30 décembre, le gouvernement prévoit bien d’organiser cette année l’ensemble des examens prévus dans l’enseignement général, technique et professionnel. Une bonne nouvelle après une année 2019-2020 où CEP et BEPC notamment n’auront pas été organisés en raison de la crise sanitaire et des capacités d’accueil du pays.

Selon le calendrier des examens et concours de cette année scolaire débutée le 6 novembre, les candidatures pour les examens de l’enseignement général CEP, BEPC et Baccalauréat se feront jusqu’au 6 février 2021. Les épreuves écrites du CEP auront lieu le 22 juin et la proclamation le 21 juillet. Les épreuves pratiques du BEPC auront lieu du 26 avril au 15 mai et celles écrites du 29 juin au 2 juillet. La proclamation est elle prévue pour le 16 juillet.

Concernant le baccalauréat de l’enseignement général, les épreuves pratiques se tiendront du 3 au 28 mai. Les épreuves écrites du 20 au 24 juillet pour des délibérations du premier tour le 31 juillet. Suivra ensuite les épreuves orales du second groupe du 3 au 6 août avant des délibérations finales du 7 août. Dans l’enseignement technique et professionnel, les résultats des CAPC, CAPI, BEPTM, BEPT, BEPI, BT et BB seront connus début juillet.

Les délibérations du DENC de Port-Gentil auront lieu le 5 juin et ceux du baccalauréat professionnel et technologique après les épreuves du premier groupe des 19 au 29 juillet. Les délibérations du premier groupe sont prévues les 30 et 31 juillet avant les épreuves du second groupe du 2 au 6 aout. Les délibérations finales se feront le 7 août.

