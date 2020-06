Le budget primitif 2020 de la ville de Port-Gentil en baisse de 8 milliards

A l’instar des autres villes du Gabon, la capitale économique a adopté mercredi son budget de fonctionnement pour l’année 2020. Le conseil municipal sous la présidence du maire Gabriel Tchango, a adopté le budget primitif de la ville de Port-Gentil à 10 003 457 284 francs CFA. Un budget municipal en baisse de 8 milliards en raison de la crise économique et sanitaire que traverse le Gabon.

Le maire de la ville au cours des travaux de ce conseil municipal spécial

Les travaux se sont déroulés dans la salle Jeanne Valentine Piraube de l’hôtel de ville dans le strict respect des gestes barrières imposés par l’épidémie de coronavirus. Les élus locaux ont ainsi approuvé le budget 2020 par 71 voix contre 2 voix Upgistes. Ce budget arrêté en recettes et en dépenses à plus de 10 milliards, est net recul de plus de 8 milliards comparé à l’exercice 2019 qui était de l’ordre de 18,908 milliards.