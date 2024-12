Lancement des premières assises nationales sur l’exploitation des poids lourds : un pan stratégique pour l’économie gabonaise

Ce mercredi 11 décembre 2024, se sont ouvertes à Libreville à l’auditorium de l’Immeuble Arambo, les 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢è𝐫𝐞𝐬 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐬𝐞𝐬 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐮𝐫 𝐥’𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐢𝐝𝐬 𝐥𝐨𝐮𝐫𝐝𝐬, un événement majeur pour le secteur des transports au Gabon. Organisée sous l’égide du ministère des Transports, de la Marine marchande et de la Mer, cette rencontre vise à poser les bases d’une réforme ambitieuse pour un secteur clé de notre économie et une nationalisation de postes. 𝐋𝐞𝐬 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐬𝐞𝐬 𝐩𝐥𝐚𝐜é𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐮𝐬 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐋𝐮𝐝𝐨𝐯𝐢𝐜 𝐌𝐞𝐠𝐧𝐞 𝐍𝐝𝐨𝐧𝐠, 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐭 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭 𝐥’𝐢𝐧𝐭é𝐫𝐢𝐦 𝐝𝐮 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬

Le lancement des travaux a été présidé par 𝐌. 𝐋𝐮𝐝𝐨𝐯𝐢𝐜 𝐌𝐞𝐠𝐧𝐞 𝐍𝐝𝐨𝐧𝐠, ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre, qui assure actuellement l’intérim du ministre des Transports, empêché. Dans son discours d’ouverture, il a rappelé l’importance stratégique de ces assises, qui s’inscrivent dans une volonté de structuration et d’optimisation de la gestion du secteur des poids lourds au Gabon.

𝐃𝐞𝐬 𝐚𝐱𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐮𝐧 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐦𝐢𝐞𝐮𝐱 𝐞𝐧𝐜𝐚𝐝𝐫é

Les assises, qui se dérouleront sur deux jours, s’articulent autour de plusieurs thématiques clés :

• Redéfinition de l’organisation de la mobilité et la sécurité dans les transports exceptionnels

• Renforcement des cadres d’apprentissage à la conduite automobile

• Redéfinition des pratiques dans la transformation des véhicules et du cadre d’exécution des prestations d’inspection et d’examen de conformité réglementaire automobile : (Expertise technique automobile, ou contrôles réglementaires automobiles)

Ces discussions doivent déboucher sur une feuille de route concrète pour restructurer et dynamiser ce secteur essentiel au développement du pays.

𝐔𝐧 𝐞𝐧𝐣𝐞𝐮 é𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐭 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥

En marge de cette ouverture, M. Ludovic Megne Ndong a souligné que ces assises visent à faire des poids lourds un véritable moteur de croissance économique. Le secteur, actuellement confronté à de nombreux défis, nécessite un encadrement rigoureux pour répondre aux exigences de sécurité, de performance et de durabilité.

Ce cadre de concertation permettra également d’aborder les problématiques liées à l’entretien des routes, au renforcement des capacités des chauffeurs, et à la mise en place de règles claires pour l’exploitation des véhicules lourds.

𝐔𝐧 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐥 𝐟𝐨𝐫𝐭 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐝é𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐩𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐫𝐨𝐮𝐭𝐢𝐞𝐫 𝐚𝐮 𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧

Ces assises marquent une étape décisive dans la modernisation des infrastructures de transport au Gabon.

Les recommandations issues des échanges sont attendues avec intérêt et devront être traduites en actions concrètes dans les mois à venir. Avec une telle mobilisation des opérateurs économiques publics et privés, le Gabon rentre résolument dans une dynamique de transformation positive pour un réseau de transport plus fiable.

Également présents lors de cette grande messe, le ministre du Travail et de la Lutte contre le Chômage 𝐌. 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐞𝐧 𝐍𝐠𝐮𝐞𝐦𝐚 𝐌𝐛𝐚, les directeurs généraux des institutions sous tutelle du ministère des Transports, ainsi que plusieurs acteurs majeurs du secteur privé. Cette participation témoigne de la volonté de mobiliser l’ensemble des parties prenantes autour de cette initiative de réforme.