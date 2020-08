Lambaréné : un véhicule et son occupant repêchés après 3 jours dans l’Ogooué !

Le mardi 18 août dernier, survenait un drame sur le pont sur le fleuve Ogooué, quartier populaire dit « Isaac » à Lambaréné dans le Moyen-Ogooué. Le proviseur du lycée Jean Baptiste Adiwa, Nicaise Bourobou, percutait les garde-fous de ce pont avant que lui et son véhicule se retrouvent au fond des eaux profondes. Trois jours de recherches plus tard, la brigade nautique de la gendarmerie vient de repêcher ce véhicule accidenté, avec probablement l’ensemble de ses occupants au moment de l’accident.

Alors que le baccalauréat a démarré hier jeudi 20 août, Nicaise Bourobou, proviseur du lycée Jean Baptiste Adiwa à Lambaréné n’aura finalement pas été de la partie. Le tragique accident de circulation qu’il a fait sur le pont d’Isaac l’en a empêché à vie. Faisant ainsi peser un grand deuil aussi bien à ses collègues qu’à l’ensemble des candidats issus de l’établissement qu’il dirigeait.

Le véhicule accidenté repêché ce vendredi

Il aura fallu attendre trois jours après le tragique accident pour que l’épave de son véhicule soit trouvé au fond des eaux et repêché. C’est cette macabre actualité qui a alimenté les conversations à Lambaréné cette fin de matinée. Avec cette découverte, les autorités compétente et l’opinion se feront une plus juste appréciation des conditions dans lesquelles sont mortes toutes ces personnes.

L’état du véhicule une fois sur la terre ferme

Entendu que dorénavant, les spéculations feront place à certaines vérités telles que le nombre exact de passagers à bord du véhicule au moment de l’accident. Par ailleurs, et pour toute autre information complémentaire sur par exemple l’état d’ivresse ou non du conducteur, ou encore celui mécanique de la voiture, gageons croire qu’une enquête ouverte sans doute a cet effet, fera la lumière et toute la lumière tant attendue sur ce drame qui fait planer une fois de plus son ombre sur l’examen en cours au Gabon.