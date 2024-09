Lambaréné : Un conseiller départemental de la transition condamné à 3 mois de prison

Le tribunal de première Instance de Lambaréné (Moyen-Ogooué, centre du Gabon) a condamné un membre de la Délégation spéciale de la transition en charge du Conseil départemental de l’Ogooué et Lacs, à trois mois de prison avec sursis, c’est ce qu’indique un communiqué de l’ONG Conservation Justice parvenu hier à la rédaction d’Info241. Accusé d’exploitation forestière illégale autour du Lac Oguemoué, il écope également d’une amende d’un million de francs CFA et devra verser 100 000 francs CFA de dommages et intérêts à F.B., l’un des plaignants dans cette affaire.

Lire aussi >>> Lambaréné : Un élu local au cœur d’un scandale d’exploitation forestière illégale avec sa famille Pour rappel, la plainte avait été déposée par F.B. et S.M., avec le soutien de l’Association des communautés du Lac Oguemoué (ACLO) et de l’ONG Conservation Justice. L’affaire, qui remonte à plusieurs mois, a mis en lumière les pratiques d’exploitation forestière non autorisée dans cette région sensible. Le tribunal a jugé N.A. coupable de « manœuvres frauduleuses, coupe, enlèvement et transport d’essences forestières sans autorisation ». Une vue de l’exploitation du haut cadre En plus de la peine de prison avec sursis, le tribunal a ordonné la confiscation des 268 m³ de bois saisis, qui seront remis à l’État, mais a décidé de restituer à N.A. son matériel d’exploitation, composé notamment de machines lourdes. Cette décision inquiète les plaignants, qui craignent que ce matériel soit à nouveau utilisé pour des activités illégales. Le tribunal a par ailleurs rejeté la constitution de partie civile de l’ONG Conservation Justice, tout comme la plainte initiale déposée par les coopératives mises en place par les communautés du lac. Ces dernières espéraient obtenir justice face à N.A., dont les activités freinent la création d’une forêt communautaire dans cette zone. Ce projet, initié en 2021, vise à protéger les ressources naturelles et à permettre un développement durable, mais il reste bloqué en raison de l’opposition de N.A. Malgré cette condamnation, les plaignants estiment que la peine n’est pas à la hauteur de la gravité des faits. « Non satisfaites de ce verdict au regard de la gravité des faits reprochés à N.A., les parties plaignantes ont décidé de faire appel », souligne le communiqué de l’ONG Conservation Justice. Elles espèrent que l’appel permettra de renforcer les sanctions contre N.A. et de dissuader d’autres acteurs d’adopter des pratiques similaires. La création de la forêt communautaire reste une priorité pour les communautés locales, qui y voient un moyen de mieux gérer les ressources forestières et d’assurer une redistribution équitable des bénéfices. Ce projet pourrait également renforcer la protection de l’environnement dans cette région où l’exploitation illégale des ressources naturelles demeure un problème récurrent.