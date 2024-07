Lambaréné : Deux ouvriers gabonais meurent atrocement à la scierie d’Atsié du chinois YSBG

L’insécurité et la précarité de l’emploi au Gabon continuent de causer des tragédies. Le vendredi 26 juillet, deux Gabonais, Mahoundou Ismael et Glenn Christopher, ont perdu la vie dans des circonstances dramatiques à la scierie d’Atsié dans le 2e arrondissement de Lambaréné, exploitée par la société chinoise Yong Sheng Bois Gabon (YSBG). Les deux ouvriers ont été écrasés par des billes d’Okoumé alors qu’ils travaillaient pour subvenir à leurs besoins alimentaires.

Ces décès mettent en lumière les conditions de travail alarmantes au sein de nombreuses entreprises opérant au Gabon, en particulier celles détenues par des intérêts étrangers. À YSBG, les travailleurs sont souvent sans contrat, sans assurance sécurité sociale, et sans respect du code du travail. Il n’y a pas non plus de politique de Qualité, sécurité, hygiène et environnement (QSHE) en place pour protéger les employés.

Une des deux victimes de l’incident

Les autorités locales de Lambaréné, notamment certains responsables politiques gabonais, sont accusées de soutenir cette entreprise malgré les conditions de travail déplorables. Après l’accident, aucun dirigeant de YSBG ne se serait présenté pour exprimer des condoléances aux familles des victimes. Seul un interprète a été envoyé, une absence qui a suscité l’indignation et la colère des proches des défunts.

Malgré ces incidents tragiques, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) et le gouvernement de la transition continuent de présenter un tableau optimiste des progrès réalisés dans le pays. Cependant, cette tragédie qui s’ajoute au drame survenu le 17 juillet dans la zone économique de Nkok de Libreville, soulève des questions pressantes sur la véritable situation des droits des travailleurs et les conditions de travail au Gabon.

La population appelle à une intervention immédiate de la justice gabonaise pour enquêter sur cet accident et rendre justice aux victimes et à leurs familles. Les Gabonais ne peuvent plus tolérer de voir leurs compatriotes mourir dans de telles conditions atroces. Les autorités sont exhortées à prendre des mesures rigoureuses pour assurer la sécurité et la dignité des travailleurs dans toutes les entreprises opérant sur le sol gabonais.