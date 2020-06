Covid-19 : La reprise des cours au Gabon au menu d’une séance de travail à la primature

Le Premier ministre Julien Nkoghe Bekale a présidé ce lundi une séance de travail en présence des ministres de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur ainsi que la Commission technique et le Comité scientifique du Copil Coronavirus afin d’étudier les plans stratégiques de reprise des cours et d’organisation des examens au Gabon.

Le ministre de l’Education nationale au cours de cette réunion

« Il y a les aspects pédagogiques et logistiques mais il y a surtout les aspects sanitaires. Il n’est pas question pour nous de mettre les apprenants dans l’insécurité sanitaire. Les avis de la Commission technique et du Comité scientifique sont primordiaux pour décider des conditions dans lesquelles les cours doivent reprendre au Gabon », a indiqué le ministre de l’Education nationale, Patrick Mouguiama Daouda. Notons que le calendrier de reprise sera rendu public dans les tout prochains jours.

Enfin, le chef du gouvernement a instruit les ministres concernés et les deux comités du Copil Coronavirus de prendre les mesures nécessaires pour que les gestes barrières, notamment le lavage systématique des mains, le port obligatoire du masque et la distanciation physique, soient respectés dans nos établissements.