La patronne du géant français Eramet chez Rose Christiane Ossouka Raponda

La Première ministre gabonaise Rose Christiane Ossouka Raponda a devisé ce mercredi avec la présidente directrice générale du groupe Eramet Christel Bories. La patronne du groupe minier français présent au Gabon via la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) et la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag), a brossé le bilan santé de ses deux entreprises locales.

Les autres ministres présents à cette audience

Cette audience à la primature a également permis aux deux femmes d’évoquer les perspectives et la stratégie du groupe qui prévoit en 2021, d’accroître la production de la Comilog et d’augmenter, en toute sécurité, le trafic de la Setrag. À cet effet, Christel Bories a « salué le partenariat constructif entre l’Etat gabonais et le groupe Eramet ».

Etaient également présents au cours de cet entretien, les ministres des Mines, de l’Economie, des Transports ainsi que de l’administrateur-directeur général de Comilog et du délégué général du groupe Eramet au Gabon, Gaëtan Halna du Fretay.