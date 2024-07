La masse salariale publique du Gabon en hausse de près de 5% au premier trimestre 2024

La Direction générale de l’économie et de la politique fiscale a récemment publié sa note de conjoncture pour le premier trimestre 2024, révélant une hausse de 4,7% de la masse salariale du secteur public, atteignant 178,1 milliards de FCFA. Cette augmentation, bien que modérée, indique une tendance positive pour l’économie gabonaise, marquée par une gestion budgétaire rigoureuse et un soutien aux emplois stables.

Cette croissance de la masse salariale résulte principalement de l’augmentation de 5,1% de la solde permanente, alors même que la masse salariale de la main-d’œuvre non permanente a diminué de 3,5%. L’augmentation de la solde permanente reflète une stratégie gouvernementale visant à renforcer les emplois stables dans le secteur public, un pilier essentiel pour une économie résiliente. En comparaison, les chiffres de fin mars 2024 par rapport à la même période en 2023 montrent une tendance similaire avec une hausse de 6,8% de la masse salariale globale, impulsée par une augmentation de 7,2% de la solde permanente, malgré une baisse de 2,0% de la masse salariale non permanente.

Période Masse salariale totale (en milliards de FCFA) Variation de la masse salariale totale (%) Variation de la solde permanente (%) Variation de la masse salariale non permanente (%) T1 2024 178.1 4.7 5.1 -3.5 T1 2023 166.9 6.8 7.2 -2.0

Evolution de la masse salariale du secteur public au Gabon, excluant les collectivités locales, entre le premier trimestre 2023 et le premier trimestre 2024

Cette orientation budgétaire témoigne d’un effort soutenu pour stabiliser les dépenses publiques en matière de personnel, favorisant la pérennité des emplois permanents au détriment des contrats temporaires. Une telle politique peut avoir des effets bénéfiques à long terme, notamment en termes de sécurité de l’emploi et de pouvoir d’achat pour les fonctionnaires, contribuant ainsi à la stabilité sociale et économique du pays. Cependant, cette stratégie doit également être équilibrée avec des mesures de gestion efficace de la main-d’œuvre non permanente pour éviter des déséquilibres budgétaires et maintenir la flexibilité nécessaire dans la gestion des ressources humaines publiques.

La hausse de la masse salariale publique au Gabon au premier trimestre 2024 illustre une dynamique économique de consolidation et de stabilisation des emplois permanents. Cette approche, bien que positive pour la stabilité économique à long terme, nécessitera une vigilance continue pour assurer un équilibre entre les coûts salariaux et les besoins en main-d’œuvre flexible, afin de maintenir une gestion budgétaire saine et durable.