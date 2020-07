La gendarmerie gabonaise lance un recrutement de 15 nouveaux jeunes talents !

Encore une offre d’emploi du monde militaire gabonais. 15, c’est le nombre de personnes qui pourraient se voir ouvrir les portes de l’Ecole nationale de gendarmerie d’Owendo. C’est en tout cas, ce que soutient un communiqué du ministère de la Défense nationale parvenu à la rédaction d’Info241 ce vendredi.

Celui-ci stipule que « un concours de recrutements des personnels officiers ay profit de la gendarmerie nationale » aura lieu « le 14 août à 7h00 ». Pour faire acte de candidature, il faudra outre apte physiquement, être de nationalité gabonaise, avoir entre 18 et 26 ans et être titulaire du baccalauréat ou équivalent et un diplôme universitaire (BTS, DTS, DUT, Licence et Master).

Les candidats à cette offre d’emploi sont priés de déposer leurs dossiers avant le 24 juillet au bureau de recrutement situé au Camp de gendarmerie du Gros-Bouquet de Libreville.