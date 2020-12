La Cosyga ouvre son conseil national sous le sceau de la cohésion syndicale

La Confédération syndicale gabonaise (Cosyga, tendance Philippe Djoula) a ouvert les travaux de son conseil national ce samedi matin à Libreville.

En présence d’un représentant de la Première ministre Rose Christiane Ossouka Raponda et du doyen Martin Alini, le secrétaire général de la mère des centrales a déploré les nombreux dissensions qui minent le monde syndical gabonais avant de souhaiter une union générale pour une lutte coordonnée et plus efficace pour et par les travailleurs du Gabon.

Les travaux ouverts ce matin prendront fin ce 27 décembre en après-midi. Gageons que les résolutions qui en découleront apportent un souffle nouveau au syndicalisme gabonais.

Nous y reviendrons...