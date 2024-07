L’Unicef entend booster la communication sur les programmes de vaccination au Gabon

Le manque d’information sur les programmes de vaccination de routine pousse souvent les populations à ne pas bien accueillir les agents vaccinateurs de l’Unicef dans leurs foyers, certains parents refusant même de faire vacciner leurs enfants. Pour remédier à cette situation, l’organisme onusien a organisé ce mercredi à son siège de Libreville un « Café médias » avec les professionnels des médias pour discuter des meilleures façons de communiquer sur les missions de routine de l’organisme.

Cette rencontre, qui n’est pas la première du genre, souligne le rôle crucial des journalistes dans l’éducation et la sensibilisation des populations. L’Unicef estime que les médias peuvent jouer un rôle déterminant en changeant la perception des populations sur ses missions et en améliorant l’accueil réservé aux agents vaccinateurs. Une vingtaine de journalistes et des acteurs du secteur de la santé ont participé à cette session, où l’accent a été mis sur l’importance de stratégies de communication efficaces pour faire évoluer les mentalités.

Photo de famille de cette rencontre

Le Gabon connaît depuis plusieurs années de nombreux problèmes de santé publique, notamment des épidémies telles que la rougeole, la diphtérie et la fièvre jaune, ainsi que la recrudescence des maladies endémiques comme le paludisme. Selon l’Unicef, les faibles performances vaccinales et les limites de l’offre et de la demande de services de santé exacerbent ces problèmes. Dr Ulrick Bisvigou, médecin épidémiologiste et directeur du Programme élargi de vaccination du Gabon, a souligné l’importance des médias dans la diffusion du message selon lequel la vaccination est essentielle pour assurer une meilleure vie aux enfants.

L’Unicef rappelle que les médias, par leur influence considérable, peuvent façonner les valeurs et perceptions des individus, et ainsi avoir un impact significatif sur la société. En partageant les bonnes initiatives et en dénonçant les violations des droits des enfants, les médias peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de l’Unicef, qui sont de répondre aux besoins fondamentaux des enfants, de protéger leurs droits et de soutenir leur bien-être psychologique et social. L’organisme conclut que la réalisation de ces droits nécessite un effort important de communication et de sensibilisation, avec la contribution des médias de masse.