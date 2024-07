Quatre nouveaux sites africains classés au patrimoine mondial de l’Unesco

Lors de sa session à New Delhi, en Inde, le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco a inscrit trois nouveaux sites africains sur la Liste du patrimoine mondial. L’Afrique du Sud a vu l’inscription de « L’émergence de l’Homme moderne : les peuplements de l’Afrique du Sud au Pléistocène », un site comprenant des grottes et des abris sous roche préservant des témoignages de la vie des prédécesseurs de l’Homme moderne.

Les « sites commémoratifs de Nelson Mandela », sous l’intitulé « Droits de l’homme, libération et réconciliation », ont également été ajoutés. Ces lieux sont associés aux militants des droits de l’homme qui ont lutté contre le régime de l’apartheid et contribué à l’instauration d’une démocratie multiraciale en Afrique du Sud en 1994.

En outre, la Cour royale de Tiébélé au Burkina Faso et la ville historique et le site archéologique de Gedi au Kenya ont reçu le statut de patrimoine mondial. Le Comité du patrimoine mondial est chargé de la mise en œuvre de la Convention de 1972 pour la protection du patrimoine culturel et naturel, ainsi que de l’inscription et de la gestion des sites sur la Liste du patrimoine mondial.