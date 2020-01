L’ONU appelle les pays du monde à être à l’écoute de leurs populations en 2020

António Guterres, secrétaire général de l’ONU, a présenté hier aux Etats membres de l’Organisation ses priorités pour l’année 2020. Selon lui, il faut répondre aux défis de la paix, de l’urgence climatique, de la méfiance des peuples et de la fracture numérique. Guterres a rappelé qu’il est important « non pas de célébrer le passé » mais « de regarder vers l’avenir » en raison des nombreux défis que doit affronter l’humanité.

Le secrétaire général des Nations Unies en a identifié quatre : les tensions géostratégiques mondiales, la crise climatique « existentielle », une méfiance croissante des peuples partout dans le monde et le « côté obscur » du monde numérique. Concernant la paix et la sécurité internationale, M. Guterres a appelé à renforcer les capacités de médiation et les outils pour préserver la paix, en soulignant que la prévention doit guider l’action de l’ONU.

« Nous devons créer les conditions propices à des opérations efficaces d’imposition de la paix et de lutte contre le terrorisme par nos partenaires régionaux, conformément au chapitre VII de la Charte et avec un financement prévisible », a-t-il dit, soulignant que « cela est particulièrement vrai en Afrique, du Sahel au lac Tchad ».

Le chef de l’ONU a également appelé les Etats à regagner la confiance de leurs peuples qui s’érode, comme en témoignent les nombreuses manifestations dans le monde. « Écoutez les gens. Ouvrez de nouveaux canaux pour que tous soient entendus et trouvent un terrain d’entente », a-t-il dit, tout en leur rappelant qu’ils doivent respecter la liberté de réunion et d’expression pacifiques et protéger l’espace civique et la liberté de la presse.

« Trop souvent, les gouvernements et les institutions internationales comme la nôtre sont considérés comme des lieux pour parler – pas pour écouter. Je veux que les Nations Unies soient à l’écoute », a-t-il dit, rappelant que l’ONU a lancé en début d’année une conversation avec le plus grand nombre de personnes possible dans le monde afin qu’elles puissent « partager leurs espoirs et leurs craintes » mais aussi pour que les Nations Unies puissent « apprendre de leurs expériences ».

« Ensemble, nous devons écouter. Ensemble, nous devons agir », a rappelé le Secrétaire général. « En ce 75ème anniversaire, prenons les décisions difficiles qui s’imposent afin d’assurer un avenir pacifique pour tous ».