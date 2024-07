Une école des forces armées gabonaises de Libreville transférée au camp de Gaulle

Ce mardi 9 juillet, l’École d’administration des Forces de défense de Libreville (EAFDL) formant aux techniques administratives, a été inaugurée au sein du camp de Gaulle. La cérémonie a été présidée par le général de Corps aérien Jean Martin Ossima Ndong, représentant le ministre de la Défense, en présence du Général de Corps d’armée Régis Colcombet, directeur de la coopération de sécurité et de défense.

Autrefois située au sein du camp Ntchoréré de Baraka, la nouvelle école occupe une superficie de 2500 m². Elle comprend des installations administratives, académiques et des logements pour une trentaine de stagiaires. Cet événement marque un renforcement du partenariat entre le Gabon et la France, faisant du camp de Gaulle un pôle d’excellence pour la formation des cadres militaires.

Jean Martin Ossima Ndong a également annoncé l’ouverture prochaine de l’Académie de protection de l’environnement et des ressources naturelles (APERN), destinée à former les forces de défense et de sécurité africaines sur la protection de l’environnement et des richesses naturelles.