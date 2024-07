L’École nationale de commerce de Port-Gentil met sur le marché de l’emploi sa 54e promotion

Ce vendredi 5 juillet, l’École nationale de commerce de la capitale économique gabonaise a célébré la remise de diplômes de sa 54e promotion, marquant l’entrée de 15 apprenants dans le monde professionnel. Composée de 12 femmes et 3 hommes, cette promotion a reçu son parchemin en présence des autorités politico-administratives, amis et proches.

Le Club des Femmes d’Action du G8 a marrainé l’événement, soulignant leur engagement à soutenir l’éducation et l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. « Nous ferons du mieux que nous pourrons pour accompagner ces jeunes diplômés », a promis Prisca Hombouhiry, responsable du club. Cette cérémonie a marqué la fin de près de quatre ans de formation intensive dans diverses filières, notamment la communication administrative et bureautique, la comptabilité gestion et informatique, ainsi que la gestion commerciale et informatique.

Une autre vue de la cérémonie

« Nous avons pu obtenir un stage pour chacun d’eux en contrat de professionnalisation. On ne s’est pas focalisé sur le genre, mais sur le rendu », a précisé la marraine de l’événement. Les jeunes diplômés, remplis de fierté et d’espoir, se projettent désormais dans l’emploi, l’entrepreneuriat ou l’auto-emploi. « Nous sommes convaincus que ces diplômes nous ouvriront les portes de la vie professionnelle. Cela marque la fin d’une étape de nos vies et symbolise le début d’un nouveau chapitre », a déclaré Brunillia Cœrcille Bignoumba Mouendou, porte-parole des impétrants.

Malgré les défis économiques actuels, l’entrepreneuriat et l’auto-emploi sont considérés comme des solutions viables par les nouveaux diplômés. Cependant, ils sollicitent le soutien du gouvernement gabonais et des opérateurs économiques pour faciliter leur insertion professionnelle et alléger les modalités de création d’emplois individuels. Par ailleurs, les résultats scolaires de l’année académique 2023-2024 montrent une performance notable de l’école, avec des taux de réussite élevés dans plusieurs niveaux, culminant à 100% pour le baccalauréat technologique.

Une des lauréates

« Au regard de ces résultats, nous pouvons dire que le bateau est arrivé à bon port. Chers collaborateurs, je vous félicite pour l’engagement, la cohésion et le dévouement dont vous avez su faire preuve », a indiqué Gervais Ngondet, directeur intérimaire de l’école. L’établissement s’engage également dans la diversification des filières de formation pour préparer au bac professionnel, renforçant ainsi son rôle dans le développement éducatif et professionnel du pays.