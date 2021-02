L’amour et la pandémie : comment les rencontres en ligne ont changé

La pandémie a considérablement affecté les procédures standards des rencontres en ligne. Les utilisateurs disent qu’en raison du confinement, ils ont commencé à recevoir plus de messages et que la qualité de la communication s’est améliorée en même temps.

Les tendances mondiales dans le monde des rencontres en ligne

Malgré la popularité croissante de la communication sur Internet, des processus parallèles sont également en cours. De nombreux hommes, par exemple, rencontrent désormais des femmes en ligne sur des sites comme ladadate.fr, mais en même temps, il y a des changements dans l’utilisation des services de rencontres. Par exemple, le directeur de Tinder s’est plaint que les utilisateurs ont cessé d’acheter des comptes premium, ce qui affectait les revenus des services de rencontres. Comment les rencontres en ligne ont-elles changé depuis le printemps 2020 ?

● Un grand nombre de nouveaux contacts et de communications a conduit à une baisse de popularité des comptes premium, qui offraient plus d’opportunités de rencontres, a déclaré le responsable de Tinder Eli Zaydman au printemps 2020. Il a dit que les statistiques globales augmentent sur tous les indicateurs, à l’exception des ventes de services moyennant des frais supplémentaires. Selon lui, cela indique que de nombreuses personnes ont perdu leur emploi et n’ont pas de fonds gratuits. Ces processus sont également observés en 2021.

● Des représentants d’autres services signalent une situation similaire. « Les chiffres augmentent. Le nombre de chats a augmenté de 15% et de messages de 10%. Dans le même temps, nous avons enregistré une baisse de l’intérêt pour les services payants », a déclaré Charlie Lester, un représentant de la plateforme The Inner Circle.

● Les utilisateurs sont apparus dans les espaces ouverts des applications de rencontres, obligeant l’interlocuteur à violer la quarantaine pour une réunion personnelle. Ils se comportent comme des rebelles qui aiment enfreindre les règles et, ayant reçu un refus, ils commencent à provoquer ou à insulter le participant au dialogue. Les administrations des applications de rencontres populaires, notamment Tinder, Bumble et Hinge, ont exprimé leur opposition à de telles méthodes, réitérant que toute rencontre en face à face dans la pandémie devrait être limitée.

● Les utilisateurs ont remarqué que le nombre de messages qu’ils reçoivent chaque jour a augmenté, tout comme leur popularité. Raj Patel, 35 ans, a déclaré à Vice que pendant la pandémie de coronavirus, des partenaires potentiels ont commencé à prêter attention à lui, qui n’aurait pas communiqué avec lui plus tôt. Karlin, 28 ans, admet que la communication s’est améliorée - si auparavant elle était très sélective sur les discussions probables, maintenant presque tous les interlocuteurs valent la peine de lui parler plus longtemps.

Rencontres en ligne aujourd’hui : nouvelles réalités

Ainsi, aujourd’hui, la plupart des gens utilisent diverses applications de rencontres pour trouver l’amour. Cependant, ils soutiennent que les gens communiquaient beaucoup moins avant la pandémie. La communication est devenue plus profonde, plus réfléchie et, par conséquent, la relation de ces couples, leur confiance mutuelle, est beaucoup plus forte.