Julien Nkoghe Bekale a présidé un conseil interministériel ce jeudi matin

Quelques jours seulement après avoir convoqué son second conseil interministériel du mois de juin, le Premier ministre gabonais Julien Nkoghe Bekale a présidé, ce jeudi par visioconférence, un nouveau conseil interministériel. Cette 3e réunion ministérielle s’est faite en présence de l’ensemble des membres du gouvernement, indique une note de la primature parvenue à la rédaction d’Info241.

Nkoghe Bekale au cours de ce rendez-vous virtuel

Pour coller à l’actualité nécrologique du jour, dès l’entame de cette réunion virtuelle qui a débuté à 10h30, Julien Nkoghe Bekale a rendu hommage à son prédécesseur Emmanuel Issoze Ngondet. Il a ensuite invité l’ensemble des membres du gouvernement à observer, debout chacun dans son bureau, une minute de silence en sa mémoire.

L’agenda de la matinée du Premier ministre gabonais

Outre l’examen de deux projets de texte portés par le ministère de l’Economie et des Finances, le Premier ministre et les membres du gouvernement ont suivi la présentation du responsable adjoint de la Commission technique et porte-parole du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre le coronavirus au Gabon (COPIL Coronavirus), Guy-Patrick Obiang Ndong sur le bilan de la riposte et les perspectives, trois mois après la déclaration du premier cas de Covid-19 dans notre pays.