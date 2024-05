Journée médicale : la Foscom vient en aide aux populations de Port-Gentil

La Fédération des organisations de la société civile de l’Ogooué-Maritime (Foscom) a organisé ce mardi une journée médicale gratuite pour la population de Port-Gentil, marquant ainsi sa première sortie officielle. Cette initiative a permis aux habitants de bénéficier de consultations psychologiques, de dépistages du VIH et de la tuberculose, de sensibilisation à la santé sexuelle et reproductive, de distribution de préservatifs, de sensibilisation sur les violences basées sur le genre et d’inscriptions gratuites au permis de conduire pour les jeunes filles et les femmes.

« La création de la Foscom est un témoignage éloquent de l’engagement de nos concitoyens à œuvrer pour le bien commun. Cette initiative est en parfaite harmonie avec la vision du président de la République, qui prône les valeurs de solidarité, d’entraide et de développement pour notre pays », a déclaré Aboubakar Ngouwa Ngouo, délégué spécial de la mairie du 2e arrondissement de Port-Gentil.

Soutenue par l’entreprise citoyenne Total Énergies EP Gabon, cette action marque la première sortie officielle de la Foscom, une organisation regroupant diverses associations de la société civile. Sa mission est de coordonner et de renforcer les capacités des organisations membres afin de promouvoir le développement durable, la bonne gouvernance et la participation citoyenne dans la province de l’Ogooué-Maritime. « En réunissant ces diverses associations de la société civile sous une seule bannière, la Foscom incarne des valeurs fondamentales qui sont au cœur de notre progrès national », a ajouté Aboubakar Ngouwa Ngouo.

La Foscom s’est engagée à collaborer avec divers partenaires, notamment les institutions gouvernementales, pour aligner ses actions sur les politiques publiques et obtenir un soutien institutionnel. Elle prévoit également de travailler avec des organisations internationales pour bénéficier d’expertise et de financements supplémentaires, et d’associer des entreprises privées dans le cadre de programmes de responsabilité sociale des entreprises (RSE). Les ONG et autres réseaux participeront également à cette collaboration pour partager des ressources, des connaissances et des meilleures pratiques, faisant de la Foscom une entité unie et indivisible.

« Nos objectifs sont de coordonner et d’harmoniser les actions des différentes organisations pour éviter les duplications et maximiser l’impact des initiatives locales, de renforcer les capacités en fournissant des formations et des ressources pour améliorer les compétences organisationnelles et opérationnelles des membres », a indiqué Ida Flore Maroundou, présidente de la Foscom. La Foscom entend également représenter et défendre les intérêts des organisations membres auprès des autorités locales, nationales et internationales, et mener des campagnes de sensibilisation sur des thèmes clés comme l’environnement, la santé, l’éducation et les droits humains.