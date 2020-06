Journée internationale des veuves : 258 millions de veuves dans le monde !

Adoptée par l’Assemblée générale des Nations-Unies du 21 décembre 2010, la communauté internationale célèbre ce 22 juin, la 10e Journée internationale des veuves. Pour de nombreuses femmes dans le monde, en particulier dans les pays en développement, cette perte est amplifiée par un combat de longue haleine pour subvenir à leurs besoins fondamentaux, pour faire respecter leurs droits humains et leur dignité.

Au Gabon, ces festivités verront l’organisation d’une conférence virtuelle à 14h sur le thème « Droits des femmes, droits des veuves : quelle situation en Afrique en 2020 ? ». Organisé par la fondation Sylvia Bongo, ce rendez-vous virtuel verra la participation d’experts du Cameroun, du Gabon et de l’Ouganda.

Bien que les données restent limitées, on estime qu’il y a environ 258 millions de veuves dans le monde, une sur dix vit dans une pauvreté extrême. La pandémie de COVID-19 est venue aggraver la situation au cours des derniers mois, entraînant avec elle de nombreux décès, et faisant de nouvelles veuves, au moment même où ces femmes risquent d’être privées d’un important soutien socio-économique et familial.