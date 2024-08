JO Paris 2024 : Franck Hoye Yenda Moukoula se dit déçu de son élimination au 100m

Franck Hoye Yenda Moukoula, l’athlète gabonais, ne cache pas sa déception après son élimination le 3 aout dernier lors des séries du 100 mètres aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Malgré une performance prometteuse comme 3e de sa série, il a terminé à la 17e place sur 48 coureurs, manquant de peu la qualification pour les demi-finales où seuls les 16 meilleurs chronos étaient retenus.

La course a été perturbée par quatre faux départs, un facteur qui a considérablement influencé la performance de l’athlète. « Déjà, c’était ma crainte, les faux départs. Il fallait être dans la course tout en étant concentré. J’avoue que cela ne m’a pas donné le temps de faire un départ explosif », a expliqué Franck Hoye lors de son interview accordé ce lundi à nos confrères de l’Union.

Une frustration palpable

À ce niveau de compétition, un faux départ peut ruiner une course entière, car il oblige les athlètes à redoubler de vigilance, ce qui peut affecter leur explosivité et leur performance globale. « Quand il y a un faux départ, tout le monde est obligé d’être attentif et au final, la course n’est plus aussi rapide qu’on le voulait, car on essaie de faire attention à notre départ », a-t-il ajouté.

La frustration de Franck Hoye Yenda Moukoula est palpable. « Je ne suis pas satisfait de cette place [3e de la série 6 du tour préliminaire, ndlr]. Comme vous le savez, c’est le haut niveau où personne ne décide de ce qui va arriver. Vraiment déçu, car j’ai occupé le 17e rang de toutes les séries sur 48 coureurs. Or, les seize meilleurs chronos passaient au tour suivant. Vraiment frustrant ! », a-t-il confié.

L’avenir après l’élimination

Malgré cette déception, Franck Hoye ne se laisse pas abattre. « Maintenant que je suis éliminé, je vais prendre au moins trois semaines de repos et recommencer la saison plus tôt, afin d’être prêt pour les échéances à venir », a-t-il déclaré.

Cette première participation aux Jeux Olympiques lui a offert une précieuse expérience, et il compte bien en tirer les leçons pour revenir plus fort lors des prochaines compétitions. Sa détermination et son esprit combatif restent intacts, malgré la déception de cette élimination.

Il faut le dire, Franck Hoye Yenda Moukoula a fait preuve de résilience face à un contexte difficile. Les attentes étaient élevées, et bien qu’il n’ait pas atteint ses objectifs, cette expérience olympique constituera sans doute une étape importante dans sa carrière d’athlète.