Jeux paralympiques 2024 : la gabonaise Audrey Mengue termine elle aussi dernière au disque

Le naufrage collectif du Gabon aux Jeux paralympiques de Paris 2024 est désormais confirmé. Après la déroute cet après-midi de Davy Rendhel MOUKAGNI MOUKAGNI (33 ans) au 100 mètres, Audrey Fabiola MENGUE PAMBO (35 ans) n’a pas non plus réussi à s’imposer lors du premier tour qualificatif du lancer du disque. La Gabonaise a terminé 6e et dernière avec une performance de 12,37 mètres, soit à peine la moitié de la distance réalisée par la lauréate brésilienne de l’épreuve.

Les espoirs sont désormais éteints pour la délégation gabonaise, dont l’aventure aux 17es Jeux paralympiques s’est terminée ce vendredi au stade de France à Paris. Après une préparation chaotique de 15 jours près de Rennes, en France, le constat est amer pour le Gabon, déjà marqué par la déception de ses cinq athlètes aux Jeux Olympiques quelques semaines auparavant. Place Dossard CNP Nom Résultat 1 2063 Brésil (BRA) da SILVA Julyana Cristina (F57) 24.75 2 2440 Neutral Paralympic Athletes (NPA) VETOKHINA Ekaterina (F57) 24.52 3 2281 Ghana (GHA) ISSAH Zinabu (F57) 24.39 4 2153 Cameroun (CMR) MAWE FOKOA Arlette (F57) 21.87 5 2183 Tchéquie (CZE) OBROVA Miroslava (F56) 17.41 6 2236 Gabon (GAB) MENGUE PAMBO Audrey Fabiola (F57) 12.37 PB Davy Rendhel MOUKAGNI MOUKAGNI a été éliminé d’entrée ce midi en terminant dernier de sa série du 100 mètres. Quelques heures plus tard, Audrey Fabiola MENGUE PAMBO a connu une débâcle similaire au lancer du disque. Malgré une légère amélioration de sa performance, passant de 12,28 mètres à 12,37 mètres lors de son second essai, ce résultat reste loin des standards internationaux. Ses adversaires ont largement dominé la compétition, avec des performances telles que celle de la Brésilienne Julyana Cristina da SILVA (24,75 mètres), de la Russe mais neutre Ekaterina VETOKHINA (24,52 mètres), de la Ghanéenne Zinabu ISSAH (24,39 mètres), et de la Camerounaise Arlette MAWE FOKOA (21,87 mètres). Ces résultats mettent en lumière l’écart de niveau entre la Gabonaise et ses concurrentes, confirmant l’absence de compétitivité de l’athlète gabonaise. Ainsi, le Gabon termine une nouvelle fois sa participation à une compétition internationale sans la moindre médaille.