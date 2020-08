Après avoir rencontré lundi le chantre de la « réconciliation nationale » Louis Gaston Mayila, l’opposant gabonais Jean Ping semble inscrire cette démarche dans une vision plus globale de « renaissance » du pays, aux mains de la famille Bongo depuis plus d’un demi-siècle. C’est du moins ce qu’a affirmé ce rival d’Ali Bongo qui continue de réclamer sa victoire volée à la présidentielle gabonaise de 2016.

On en sait un peu plus sur l’activisme de ces derniers jours de Jean Ping. Le principal opposant au régime Bongo dit multiplier depuis deux semaines ses consultations d’acteurs de la vie politique et de la société civile en vue de la « renaissance » du Gabon. Jean Ping a annoncé jeudi cette démarche à la suite d’une série de rencontre qu’il accorde ces derniers jours aux acteurs de la classe politique.

Jean Ping posant ici au coté du président de l’ARENA

Hier, le président « élu » du Gabon qui réclame depuis près de 4 ans sa victoire à la présidentielle d’août 2016, a reçu pour la seule journée de jeudi Jean Rémy Yama (Dynamique unitaire), Richard Moulomba (président de l’Arena), Pauline Nyingone (Coalition pour la nouvelle République) et même Gérard Ella Nguema (président du groupe des partis politiques de la Troisième Voix).

Chacun peut voir ces jours-ci et les suivants, que je travaille à réunir les conditions de la renaissance du #Gabon.

Le Président de Dynamique Unitaire, Jean Rémi YAMA a répondu ce matin, à mon invitation. pic.twitter.com/rd1dJnfPNY — Jean Ping (@PRJeanPing) August 6, 2020

« Chacun peut voir ces jours-ci et les suivants, que je travaille à réunir les conditions de la renaissance du Gabon », a écrit jeudi Jean Ping sur Twitter. Un concept de renaissance politique, quatre ans après la présidentielle que continue de revendiquer l’opposant au régime d’Ali Bongo. Un balai de personnalités dont les contours devraient être précisés prochainement.