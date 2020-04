Jean Ping tacle Ali Bongo : « On ne dirige pas un pays au travers de vidéos »

L’opposant gabonais Jean Ping qui réclame toujours sa victoire volée de la présidentielle d’août 2016, a particulièrement été virulent sur le confinement et les mesures qui auraient dues être préalablement prises par le gouvernement d’Ali Bongo. Dans un message posté cet après-midi sur Facebook, Jean Ping déplore que « le Gabon est à ce jour le seul pays au monde qui a confiné une population qui n’a rien pour tenir plus de deux jours ». Une critique des conditions de confinement total du Grand Libreville, acté lundi par le gouvernement Julien Nkoghe Bekale sous la pression d’Ali Bongo.

Jean Ping a livré ce vendredi son point de vue sur les récentes mesures prises par le gouvernement d’Ali Bongo autour du confinement de Libreville et de ses communes voisines (Akanda, Owendo, Ntoum, Pointe Denis). L’opposant a d’entrée déclaré que « Tous les présidents se montrent concernés par la vie de leur peuple ». Ce qui ne serait donc pas le cas du Gabon et d’Ali Bongo. Il illustre ses propos par les mesures annoncées par le gouvernement gabonais pour faire face au coronavirus.

« Le Gabon est à ce jour le seul pays au monde qui a confiné une population qui n’a rien pour tenir plus de deux jours (..) et dont certains quartiers sont sans eau courante », a dénoncé Jean Ping. Avant d’ajouter que « ceux qui dirigent le pays contre la volonté du peuple ne sont pas conscients de ce qui se passe en dehors de leurs palais ». Des pics en règle adressés singulièrement à Ali Bongo qui ne dirige le pays que par des vidéos à la nation ou des visioconférences avec ses ministres.

Ali Bongo dirigeant par visioconférence le conseil des ministres du 9 avril dernier

« On ne dirige pas un pays au travers de vidéos », a tancé Jean Ping à Ali Bongo. Déplorant que le gouvernement gabonais ignore tout des réalités des Gabonais. « On ne dirige pas la vie de milliers d’hommes et de femmes dont on ignore tout du quotidien. On ne confine pas un peuple qui n’a aucun moyen de subsistance », regrette -t-il. Avant de s’interroger : « Comment Christiane, la vendeuse de poisson salé va nourrir ses 4 enfants sans sa recette journalière ? Comment Moussavou, le chauffeur de taxi, va remplir l’estomac de ses enfants sans sa recette journalière ? »

Jean Ping ne critique pas les autorités gabonaises sans rien proposer. Pour lui, « la distribution de kits alimentaires et sanitaires s’imposait à tout prix avant de prendre une mesure aussi importante ». Le gouvernement et Ali Bongo auraient ainsi mis la charrue avant les bœufs car rappelle-t-il, « ce sont des milliers de Gabonais qui sont concernés par cette mesure de confinement ». Voilà qui ne devrait pas manquer de faire réagir les concernés !