Indonésie : un Boeing s’écrase en mer avec 62 personnes à bord dont 10 enfants

Un Boeing 737 de la compagnie Sriwijaya Air, reliant Jakarta à Pontianak, sur la partie indonésienne de l’île de Bornéo, s’est abîmé samedi en mer peu après son décollage, avec 62 personnes à bord, dont 10 enfants. Les autorités, qui ont commencé à récupérer des bouts de carlingues et des morceaux de corps, ont peu d’espoir de retrouver des survivants.

Le résumé de l’incident

L’avion transportait 50 passagers et 12 membres d’équipages, tous Indonésiens, a précisé le ministre indonésien des Transports. Le Boeing 737 a disparu des radars 4 minutes après son décollage et on ignore encore les causes de l’accident.

L’appareil était un 737 classique, différent du modèle 737MAX, impliqué dans deux crashes, en Indonésie (2018) et en Éthiopie (2019).