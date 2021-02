Haïti : l’opposition dénonce le soutien des Etats-Unis au président Jovenel Moïse

L’opposition politique et des acteurs de la société civile en Haïti ont appelé samedi les États-Unis à respecter la souveraineté du pays, après le soutien apporté par Washington au président contesté, accusé de vouloir illégalement prolonger son mandat. Ned Price, porte-parole du département d’État américain, a déclaré vendredi qu’un nouveau président désigné devrait « succéder au président Jovenel Moïse au terme de son mandat, le 7 février 2022 ».

Cette date du 7 février 2022 est dénoncée par une partie de la population haïtienne, selon qui le mandat de cinq ans de M. Moïse arrive à terme un an plus tôt, ce dimanche. La déclaration américaine « n’a aucune importance politique, c’est peut-être une manœuvre qui vise à casser la mobilisation populaire sur le terrain », a réagi l’opposant André Michel. Le désaccord de date est né du fait que Jovenel Moïse avait été élu lors d’un scrutin annulé pour fraudes, puis réélu un an plus tard.

« Au lieu de se mettre du côté de la démocratie, les États-Unis n’avaient rien dit lorsque les élections n’avaient pas été réalisées à temps », a regretté Marie-Rosy Auguste Ducéna, du réseau national de défense des droits humains. Car Haïti est privé de parlement depuis un an, le président gouvernant par décrets, ce qui ne fait qu’accroître la défiance de la population.