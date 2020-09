Habana, l’application qui promet de révolutionner vos déplacements au Gabon !

Un nouveau-né dans l’univers de la mobilité urbaine au Gabon : Habana. Les promoteurs de cette application de covoiturage ont présenté ses atouts au cours d’une conférence de presse organisée ce vendredi à Libreville par son co-fondateur et directeur général Arnaud Calixte Engadji entouré de ses partenaires. Habana qui sera disponible dès ce lundi sur Play Store (Android), est une service collaboratif permettant de vous trouver un chauffeur en fonction de votre géolocalisation et d’ainsi vous déplacer en toute mobilité au Gabon.

Un extrait de la conférence de presse de ce vendredi

Le covoiturage - service de partage entre un conducteur et un ou plusieurs tiers passagers, dans le but d’effectuer un trajet commun - est déjà très répandu en Europe, au Maghreb et en Amérique. Il est depuis ce vendredi une réalité au Gabon avec le lancement de l’application mobile Habana. En clair, cette application permet de mettre en relation des passagers avec des chauffeurs détenteurs de véhicules privés ou professionnels.

Une application pour se déplacer plus librement

Selon ses promoteurs, Habana "répond à une préoccupation partagée par près de 60% de la population urbaine, qui a recours quotidiennement aux transports publics ou privé pour ses déplacements : la faiblesse de l’offre dans le transport urbain et interurbain". Elle est aujourd’hui disponible en deux versions, Habana passagers et Habana conducteurs.

Une vue des conférenciers dont le co-fondateur Arnaud Calixte Engadji (centre)

Comment ça marche ? En quelques clics, l’usager commande sa course et a la possibilité de “miser” et choisir le chauffeur le plus proche. Un vrai gagne-temps pour des personnes pressées. Le cout de la course est donc négocié entre l’usager et le chauffeur choisi. Si elle est bénéfique pour les personnes sans véhicule, Habana l’est encore plus pour les détenteurs de véhicule qui peuvent ainsi mieux arrondir leur fin de mois.

Trouver rapidement un chauffeur près de soi

Habana leur permettra surtout de rentabiliser leurs trajets sans se détourner de leur destination initiale. Par exemple, un privé souhaitant ne pas voyager seul de Libreville à Lambaréné peut mettre ses places libres sur Habana. De plus grâce au partenariat avec Airtel Money, les passagers paient directement la course depuis son téléphone, une fois la mission acceptée par le chauffeur.

De quoi rentre très pratique la mobilité au Gabon et ainsi de profiter d’un chauffeur presque privé pour ses déplacements interurbains ou suburbains. Pour en savoir plus, l’application dispose d’un site internet qui permet de mieux appréhender ce concept innovant, savant mixte de plusieurs applications de même type à travers le monde tels qu’Uber ou Blablacar. Rendez-vous est donc pris pour ce 28 septembre pour vivre l’expérience Habana !