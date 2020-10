Guinée/Présidentielle : Alpha Condé réélu, l’opposition dénonce une fraude à grande échelle

Selon des résultats préliminaires mais quasiment complets de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), les électeurs ont octroyé une confortable majorité absolue dès le premier tour au président sortant. Alpha Condé l’emporterait avec plus de 2,4 millions des voix sur environ 3,9 millions de suffrages exprimés, distançant très largement son opposant, Cellou Dalein Diallo (environ 1,2 million de suffrages).

Les résultats publiés jeudi soir risquent d’échauffer davantage les esprits, dans un contexte de vives tensions et de contestation de la régularité du scrutin. Jeudi, la banlieue de Conakry et plusieurs villes ont de nouveau été le théâtre de heurts entre les partisans du candidat Cellou Dalein Diallo et les forces guinéennes.

Le camp de l’adversaire d’Alpha Condé, qui revendique 53 % des voix, a dénoncé une "fraude à grande échelle". "Si le pays brûle, cela sera la faute de la Ceni", écrit Le Pays, qui estime que la commission électorale “n’est véritablement indépendante que de nom”.