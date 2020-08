Grève des régies financières du ministère de l’Economie : les négociations piétinent toujours

La grève générale et illimitée des agents du ministère de l’Economie et des Finances à Libreville se poursuit depuis 3 semaines. Preuve de son enlisement, le principal syndicats des agents, la Fédération des collecteurs des régies financières (Fecorefi), a appelé vendredi lors d’un point de presse tenu à Libreville, l’ensemble des agents des douanes, impôts, hydrocarbures et du trésor à rester chez eux.

Selon eux, le gouvernement gabonais resterait sourd aux revendications des agents des régies financières. Vendredi, lors de son point de presse la Fecorefi n’a pas manquer de dénoncer le silence du gouvernement, malgré la grève générale et illimitée lancée le 21 juillet dernier. Rappelons que la Fecorefi revendique : la régularisation des situations administratives de certains agents toujours en attente d’un emploi garanti pour certains depuis 5, 8 voir 10 ans déjà,

la publication des résultats des audits des primes et des effectifs réalisés en 2018,

le respect des engagements contractés envers les agents

et la convocation urgente des assises tripartites présidence de la République, gouvernement et partenaires sociaux. La Fecorefi a en outre, sollicité l’intervention de la présidence de la République pour un retour au calme dans ce secteur frappé depuis 2018 par des crises à répétition. Cette grève si elle perdure, pourrait plomber davantage l’économie du pays déjà fragilisée par la pandémie du Covid-19.