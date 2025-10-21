Ghana : Un jeune gardien sénégalais retrouvé mort après une fausse promesse de recrutement

Le rêve de Cheikh Touré, jeune gardien sénégalais âgé de 19 ans, s’est tragiquement achevé au Ghana. Parti de Yeumbeul (Sénégal) le 10 octobre 2025, le joueur de l’académie Esprit Foot avait été attiré par un réseau de faux recruteurs lui promettant un essai dans un club marocain. Son corps sans vie a été découvert le 19 octobre 2025 à Kumasi, deuxième plus grande ville du Ghana, où il aurait été victime d’une violente agression après avoir compris qu’il avait été dupé.

Selon les premiers éléments recueillis par la police ghanéenne, un homme se présentant comme le frère de la victime a conduit Cheikh Touré à l’hôpital universitaire de Kumasi dans la matinée du 19 octobre, affirmant qu’il avait été victime d’un accident. Mais le personnel médical a constaté que le jeune footballeur était déjà décédé à son arrivée, présentant de graves traumatismes abdominaux et des ecchymoses multiples. La thèse de l’assassinat est désormais privilégiée.

Une escroquerie qui vire au drame

D’après la presse sénégalaise, la famille de Cheikh Touré aurait reçu des appels de rançon avant le drame. Les escrocs auraient exigé 650 000 francs CFA, que la mère du jeune joueur aurait versés dans l’espoir de le revoir vivant. Quelques jours plus tard, elle a reçu des images macabres confirmant la mort de son fils. Les autorités sénégalaises et ghanéennes ont ouvert des enquêtes distinctes, coordonnées par Interpol.

Le jeune joueur disparu

Le ministère sénégalais de la Jeunesse et des Sports, dans un communiqué du 20 octobre 2025, a confirmé l’identité de la victime et dénoncé une nouvelle « tragédie liée à des réseaux de faux agents ». Le ministère des Affaires étrangères a dépêché deux représentants de l’ambassade du Sénégal à Accra pour assister la police ghanéenne et organiser le rapatriement du corps à Dakar dès la fin de l’autopsie prévue ce 23 octobre.

Les autorités appellent à la vigilance

Les autorités sénégalaises appellent désormais les familles, clubs et académies de football à redoubler de vigilance face aux propositions d’essais non encadrés à l’étranger, un phénomène en forte hausse depuis 2023. Le drame de Cheikh Touré rappelle celui d’autres jeunes joueurs sénégalais piégés par des réseaux de trafiquants opérant entre le Ghana, le Togo et la Côte d’Ivoire.

Son décès a provoqué une vive émotion à Yeumbeul, où une veillée de prière a été organisée ce lundi 20 octobre en hommage au jeune gardien. « Il rêvait de devenir professionnel, il a trouvé la mort en poursuivant son rêve », a témoigné, bouleversé, l’un de ses anciens entraîneurs.