Gabon vs Bénin : 6 Panthères du Gabon dont Aubameyang manqueront à l’appel !

La confrontation amicale de ce week-end entre les Panthères du Gabon et les Ecureuils du Bénin au Portugal pose déjà d’énormes soucis d’effectifs pour la sélection gabonaise. Après les absences annoncées de Mario Lemina, Louis Ameka Autchanga et Jean-Noël Amonome, trois autres Panthères dont le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang manqueront à l’appel.

En cause, des soucis de blessure et délivrance de visa d’entrée pour notamment pour André Biyogo Poko et Gilchrist Nguema. L’absence du capitaine des Panthères du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang, s’explique quant à elle par une indisponibilité de l’attaquant d’Arsenal suite à une entorse contractée dimanche lors d’une rencontre de Premier League.

Les mauvaises s’accumulent donc pour le sélectionneur national gabonais Patrice Neveu. Outre ces joueurs déjà dans la tourmente administrative due à la pandémie de coronavirus au Portugal, d’autres absences pourraient être enregistrées à l’instar de Lévy Madinda, évoluant aussi en Turquie, dont la disponibilité n’est toujours pas au beau fixe.

Rappelons que cette rencontre amicale qui aura lieu ce dimanche 11 octobre à Lisbonne (Portugal), compte pour les préparatifs du retour en compétition des Panthères du Gabon pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations de football 2022.