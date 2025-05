Gabon : Un dispensaire abandonné par son infirmier car hanté par de mystérieuses abeilles

Dans le village d’Ichinga, au cœur de la Louetsi-Wano (Ngounié, sud du Gabon), les habitants n’ont plus accès aux soins de santé depuis près d’un an. Non pas faute de bâtiment, ni même de personnel qualifié, mais à cause… d’abeilles. Oui, vous avez bien lu. Des essaims entiers ont élu domicile au dispensaire du village, rendant la mission du dernier infirmier en poste tout simplement impossible. Résultat : blouse blanche au vent, il a pris la fuite, laissant les seringues aux abeilles et les piqûres… aux piquantes.

Selon nos confrères de l’Union qui rapportaient hier les faits, ce n’est pourtant pas la première bizarrerie sur ce site médical décidément récalcitrant à la médecine moderne. Avant les abeilles, il y avait déjà eu l’herbe, qui avait envahi les lieux pendant deux ans, faute de personnel. Et avant l’herbe, une rumeur : celle d’un précédent infirmier mystérieusement « remercié » par les villageois eux-mêmes. Depuis, chaque tentative de réouverture du centre se heurte à un nouveau phénomène improbable. La santé publique, ici, semble marcher sur des échardes. Le dernier infirmier en date, courageux mais pas téméraire, n’a pas tenu face à l’offensive des hyménoptères. Malgré les protestations des villageois et quelques gestes d’apaisement, les abeilles, elles, n’ont pas voulu libérer leur nouveau QG. Résigné, le soignant s’est retranché à Lebamba, préférant la fièvre des patients à celle des piqûres aériennes. Certains habitants commencent à se poser des questions qui flirtent avec le mystique. Pourquoi ce lieu semble-t-il maudit ? Faut-il purifier le dispensaire à l’aide de rites traditionnels ? Est-ce un signe des ancêtres ou juste une revanche du règne animal ? En attendant des réponses concrètes, la population jongle entre décoctions locales et espoirs piqués d’ironie. Une chose est sûre : si le ministère de la Santé ne réagit pas vite, Ichinga risque de devenir le premier village du pays où les soins sont dispensés... par les abeilles. À défaut de médecin, on y trouvera du miel.