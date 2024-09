Gabon : Tout sur le calendrier des examens de l’année scolaire 2024-2025 !

Avec la rentrée des classes qui s’est ouverte ce lundi sur l’ensemble du territoire national, la rédaction d’Info241 revient sur les examens de fin d’année qui attendent les élèves du primaire et du secondaire au Gabon. Un calendrier des examens a été adopté par la Décision n°0093/MENFPFC du 20 août 2024 par les autorités gouvernementales de la transition. Quelles sont les dates de ces examens prévus du 27 mai au 30 juin 2025 ?

Le ministère de l’Éducation nationale du Gabon a rendu public, une douzaine de jours avant la rentrée, le calendrier officiel des examens scolaires pour l’année 2024-2025. Quand auront lieu le Certificat d’études primaires (CEP), le Brevet d’études du premier cycle (BEPC), le Baccalauréat, et les différents examens de l’enseignement technique et professionnel ? La rédaction d’Info241 vous détaille les périodes d’inscription, les dates des épreuves, ainsi que celles des corrections et délibérations.

1. Enseignement Général

Certificat d’Études Primaires (CEP) :

Inscriptions en ligne : Du 4 novembre 2024 au 10 janvier 2025.

Du 4 novembre 2024 au 10 janvier 2025. Épreuves écrites : Du 27 au 28 mai 2025.

Du 27 au 28 mai 2025. Proclamation des résultats : 6 juin 2025.

Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC) :

Inscriptions : Du 4 novembre 2024 au 10 janvier 2025.

Du 4 novembre 2024 au 10 janvier 2025. Épreuves écrites : Du 3 au 6 juin 2025.

Du 3 au 6 juin 2025. Proclamation des résultats : 19 juin 2025.

Baccalauréat :

Inscriptions : Du 4 novembre 2024 au 10 janvier 2025.

Du 4 novembre 2024 au 10 janvier 2025. Épreuves écrites : Du 10 au 14 juin 2025.

Du 10 au 14 juin 2025. Proclamation des résultats : 21 juin 2025 (première délibération).

2. Enseignement Technique et Professionnel

Brevet d’Études Professionnelles (BEPTM, BEPI) et Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) :

Inscriptions : Du 4 novembre 2024 au 10 janvier 2025.

Du 4 novembre 2024 au 10 janvier 2025. Épreuves écrites : Du 2 au 10 mai 2025.

Du 2 au 10 mai 2025. Délibérations : 24 mai 2025.

Baccalauréat Technologique et Professionnel :

Épreuves écrites : Du 7 au 20 juin 2025.

Du 7 au 20 juin 2025. Délibérations : 21 juin 2025 (première session).

3. Enseignement Normal

Certificat de Capacité à l’Enseignement Primaire (CCEP) :

Épreuves écrites : Du 29 au 30 mai 2025.

Du 29 au 30 mai 2025. Proclamation des résultats : 7 juin 2025.

Dans le détail, voici un tableau récapitulant les différentes étapes et les dates associées pour les principaux examens scolaires au Gabon pour l’année 2024-2025 conformément à la Décision n°0093/MENFPFC du 20 août 2024 :

Examen Activités Dates Certificat d’Études Primaires (CEP) Inscriptions en ligne Du 4 novembre 2024 au 10 janvier 2025 Clôture des registres 14 mars 2025 Épreuves pratiques d’EPS et d’Objets d’Art Du 22 avril au 5 mai 2025 Calcul des moyennes des épreuves pratiques 6 au 9 mai 2025 Épreuves écrites 27 et 28 mai 2025 Anonymat, correction des copies, saisie des notes Du 29 mai au 3 juin 2025 Proclamation des résultats 6 juin 2025 Période de réclamations Du 9 au 13 juin 2025 Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC) Inscriptions Du 4 novembre 2024 au 10 janvier 2025 Dépôt et validation des dossiers Du 18 novembre 2024 au 10 janvier 2025 Clôture du registre 14 mars 2025 Épreuves pratiques d’EPS Du 31 mars au 30 avril 2025 Épreuves écrites Du 3 au 6 juin 2025 Épreuves orales de langue vivante 1 (Anglais) Du 9 au 14 juin 2025 Correction des copies, saisie des notes, calcul des moyennes Du 9 au 14 juin 2025 Délibérations 17 juin 2025 Proclamation des résultats 19 juin 2025 Période de réclamations Du 20 au 26 juin 2025 Baccalauréat Inscriptions Du 4 novembre 2024 au 10 janvier 2025 Dépôt et validation des dossiers Du 6 janvier au 7 février 2025 Clôture du registre 14 mars 2025 Épreuves orales d’EPS Du 19 mai au 6 juin 2025 Épreuves écrites d’EPS 7 juin 2025 Épreuves écrites Du 10 au 14 juin 2025 Correction des copies Du 11 au 19 juin 2025 Épreuves orales du 1er groupe Du 16 au 20 juin 2025 Délibérations du 1er groupe 21 juin 2025 Épreuves orales du 2ème groupe Du 24 au 27 juin 2025 Délibérations du 2ème groupe 28 juin 2025 Période de réclamations Du 21 juin au 4 juillet 2025 Baccalauréat Technologique et Professionnel Inscriptions Du 4 novembre 2024 au 10 janvier 2025 Dépôt et validation des dossiers Du 6 janvier au 7 février 2025 Clôture du registre 14 mars 2025 Épreuves pratiques d’EPS Du 7 au 21 mai 2025 Logistique, transport, mise en place des secrétariats Du 4 au 6 juin 2025 Épreuves écrites d’EPS 7 juin 2025 Épreuves écrites, pratiques et orales du 1er groupe Du 7 au 20 juin 2025 Délibérations du 1er groupe 21 juin 2025 Période de réclamations du 1er groupe À partir du 21 juin 2025 Épreuves écrites, pratiques et orales du 2ème groupe Du 23 au 27 juin 2025 Délibérations du 2ème groupe 28 juin 2025 Période de réclamations du 2ème groupe Du 28 juin au 4 juillet 2025

Ce tableau fournit un aperçu détaillé des différentes étapes des principaux examens au Gabon pour l’année 2024-2025, avec des dates spécifiques pour chaque activité clé, depuis les inscriptions jusqu’à la proclamation des résultats et les périodes de réclamations.