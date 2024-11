En sa qualité d’acteur politique de premier plan et de conseiller politique au sein de la Coordination nationale en soutien au projet de Constitution, Alexandre Barro Chambrier, Président du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité (RPM) a participé, ce samedi 09 novembre 2024, au meeting de ladite entité pour le compte de la province de l’Estuaire au Rond-Point d’Awendjé - dans le 4ème arrondissement de Libreville a-t-on constaté sur place.

Une sortie qui a été suivie d’une campagne de proximité sous forme de porte-à-porte visant à mobiliser les Gabonais pour le scrutin référendaire et présenter les avancées du projet de Constitution.

Barro Chambrier en campagne de proximité dans son fief politique du 4ème arrondissement de Libreville

En invitant nos compatriotes à se prononcer prochainement en faveur du « oui », Alexandre Barro Chambrier a rappelé le contexte politique qui a précédé les événements du 30 août 2023, entre privation des libertés fondamentales, modifications iniques des règles électorales suivies de fraudes, et dévolution monarchique et familiale de la fonction présidentielle.

Le Président du RMP sur le terrain pour expliquer son choix en faveur du oui

Toutes choses, selon lui, que le projet de Constitution soumis à référendum tend à corriger : « S’il est vrai que certaines dispositions restent perfectibles, parce qu’aucune œuvre humaine n’est parfaite, nous pensons que, dans l’ensemble et pour l’essentiel, ce projet de constitution restaurera notre Dignité » a affirmé Alexandre Barro Chambrier ancien candidat à l’élection présidentielle 2023, figure de proue de l’opposition gabonaise au régime Bongo-PDG.

Pour l’un des chefs de fille d’Alternance 2023, ancienne plate-forme de l’opposition gabonaise contre Ali Bongo : « Cette Constitution limitera les mandats présidentiels en favorisant l’alternance politique, tout en permettant le retour à l’ordre constitutionnel nécessaire à la poursuite des réformes initiées depuis plus d’un an et dont chacune et chacun sont les témoins dans les secteurs de l’emploi, des infrastructures, de l’éducation avec le retour des bourses et de la revalorisation des pensions retraites, pour ne citer que cela ».

Dans sa récente sortie lors de la rentrée politique du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité (RPM) dont il est président, Barro Chambrier avait rappelé ce qui suit : « Nous devons toujours avoir à l’esprit le chemin parcouru. Un adage enseigne que, « Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient ». Ne vous laissez donc pas distraire par ces perfides trompeurs qui, toute honte bue et d’un cynisme sans précédent, osent s’ériger en donneur de leçons ; oubliant le rôle qu’ils ont joué, en modifiant les règles du jeu à la veille des compétitions électorales. »

« Ceux-là devraient plutôt faire profil bas et manifester plus d’humilité face au Peuple Gabonais qui n’a pas la mémoire courte. Ils ne doivent donc pas assimiler la tolérance de notre Peuple à de la faiblesse. Ils devraient se garder de narguer le Peuple Gabonais ainsi que celles et ceux qui, depuis le 30 août 2023, s’investissent quotidiennement pour nous rendre notre Dignité et réparer leurs graves errements de gouvernance » avait-il martelé.