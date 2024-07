Gabon : Plus de 200 élèves interpellés pour consommation ou trafic de drogues depuis 2021

La consommation de drogues chez les jeunes scolarisés au Gabon est un problème grandissant. Depuis 2021, plus de 200 jeunes ont été interpellés pour consommation ou trafic de drogues par la police. Cette situation alarmante a poussé le Programme national de santé mentale, de lutte contre le tabagisme, l’alcoolisme et la drogue (PNSMLTAD) à intensifier les actions de sensibilisation en milieu scolaire dont ce vendredi à Libreville.

Pour lutter contre ce fléau, des campagnes de sensibilisation ont été organisées dans les écoles, visant à informer les jeunes sur les dangers liés à la consommation de drogues. Ces initiatives impliquent également la police, qui joue un rôle crucial dans ces campagnes éducatives. « Il est crucial que les jeunes comprennent les dangers des drogues, non seulement pour leur santé, mais aussi pour leur avenir », a déclaré le colonel Guy Noel Mvie Moukagni, chef de service relations extérieurs à l’office centrale anti-drogues participant à la campagne.

Des étudiants d’EM-Gaboon University au cours de cette séance

Les conséquences de la consommation de drogues sont multiples et graves, allant des troubles dépressifs aux infections respiratoires, et incluant des risques de maladies mentales sévères comme la psychose ou la schizophrénie. Il est donc essentiel d’agir rapidement et efficacement pour endiguer ce fléau qui menace l’avenir des jeunes et de la société. « La drogue détruit des vies, des familles, et compromet l’avenir de notre nation », a souligné Renée Ndjaga Enombo directrice du PNSMLTAD.

Les élèves eux-mêmes sont encouragés à suivre les conseils prodigués et à éviter les pièges de la dépendance. « Nous devons tous nous unir pour combattre ce problème », a déclaré un élève après une session de sensibilisation. Cette chaîne de solidarité et d’éducation doit s’étendre au-delà des murs des établissements scolaires pour atteindre chaque recoin de la société. Seule une action concertée et soutenue peut permettre de surmonter ce défi.

La lutte contre la consommation de drogues en milieu scolaire au Gabon est cruciale pour l’avenir des jeunes et de la société. Les initiatives de sensibilisation, la collaboration entre différents acteurs et l’engagement des jeunes eux-mêmes sont essentiels pour faire face à ce fléau croissant. « Ensemble, nous pouvons créer un environnement sain et sûr pour nos jeunes », a conclu la responsable de la campagne de sensibilisation.