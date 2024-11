Gabon : 520 membres des commissions électorales du référendum prêteront serment ce lundi !

Les choses sérieuses vont débuter la semaine prochaine pour l’organisation du referendum constitutionnel à venir. Les 520 membres désignés pour administrer les 104 commissions électorales locales et consulaires dans le cadre du référendum constitutionnel du 16 novembre 2024 prêteront serment ce lundi devant la Cour constitutionnelle de la Transition. C’est ce qu’indique un communiqué du ministère de l’Intérieur rendu public ce vendredi.

La cérémonie de prestation de serment, organisée sous l’égide de la Cour, est prévue à 10 heures précises au siège de la haute juridiction à Libreville, en présence des responsables et acteurs clés du processus électoral. Dans son communiqué, le ministère de l’Intérieur invite les membres de ces 104 commissions, composées de 5 personnalités chacune, d’être sur place dès 9h30.

Le siège de la cour constitutionnelle à Libreville où aura lieu la cérémonie

Cette prestation de serment est une étape préalable à leur entrée en fonction. Il faut dire que depuis la première liste publiée de membres le 25 octobre, le ministère de l’Intérieur a procédé cette semaine à quelques changements des responsables désignés entre ce lundi et mercredi. Des chamboulements qui ont concerné les commissions électorales de Ntoum et Ndzomoé pour l’Estuaire, 8 dans le Haut-Ogooué, 1 dans le Moyen-Ogooué, la Ngounié, l’Ogooué-Ivindo et le Woleu-Ntem, ainsi que dans la commission consulaire du Congo à Brazzaville.

Pour rappel, le référendum du 16 novembre est organisé pour entériner un projet de Constitution écrit par les autorités de la transition qui ont renversé du pouvoir Ali Bongo qui régnait sans partage sur le pays avec sa famille depuis 56 ans. Ces 104 commissions dont seulement 15 à l’étranger, auront pour mission d’assurer la bonne tenue des opérations de vote à travers l’ensemble du territoire national ainsi que dans les consulats à l’étranger, sous le contrôle du ministère de l’Intérieur qui a repris la main sur l’organisation des scrutins électoraux dans le pays.

Cette prestation de serment marque un engagement solennel des membres envers le respect des principes démocratiques et l’intégrité du processus référendaire, une exigence essentielle pour garantir un scrutin libre et transparent, à l’écoute des aspirations des citoyens gabonais.