Libreville, le
dimanche 19 octobre 2025
    Publié le 19 octobre 2025 à 12h33min MàJ : il y a 9 heures - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : Flacia Ibiatsi
    Société
    Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a officiellement lancé ce samedi, au Palais des sports de Libreville, la première phase de distribution du programme « Un étudiant, un ordinateur  », désormais étendu aux influenceurs, aux jeunes entrepreneurs et aux élèves de terminale. Aux côtés de son épouse, la Première dame Zita Oligui Nguema, le chef de l’État a procédé à la remise symbolique des premiers 5 000 ordinateurs Lenovo sur un total de 10 000 prévus pour cette opération nationale d’inclusion numérique.

    Les bénéficiaires de cette vague inaugurale ont été retenus sur la base de critères de performance académique et d’engagement citoyen. Parmi eux figurent 2 634 bacheliers 2025, 5 013 étudiants, 1 806 lycéens, 100 jeunes entrepreneurs, 100 influenceurs et 100 étudiants à mobilité réduite.

    Le président remettant un ordinateur à une étudiante

    En complément, 1 800 ordinateurs seront distribués dans les neuf provinces pour récompenser les meilleurs élèves de terminale, à raison de 200 par province. « Je veillerai personnellement à ce que chaque province reçoive sa dotation. Le programme sera exécuté intégralement  », a assuré le président Oligui Nguema. Le lancement, placé sous le signe de la jeunesse et du numérique, a été marqué par une ambiance festive et citoyenne, ponctuée de prestations d’artistes locaux et de panels de discussion sur les enjeux du digital au Gabon.

    Dans son discours, le chef de l’État a réaffirmé sa volonté de faire du numérique un pilier du développement national, déclarant : « Ce programme vient traduire ma volonté de doter les étudiants, les entrepreneurs et les acteurs du numérique des outils nécessaires pour innover et réussir. Le Gabon ne saurait envisager un avenir prospère sans s’emparer résolument de la question du digital ».

    Une vue des bénéficiaires

    Le ministre de l’Économie numérique, Mark Alexandre Ndoumba, a qualifié l’initiative d’« acte fort et concret » en faveur de la jeunesse, soulignant qu’elle permettra de briser la fracture numérique et de favoriser l’émergence d’une génération gabonaise connectée, entreprenante et compétitive.

    @info241.com
