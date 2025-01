Gabon : Immongault assure le service après-vente des innovations du nouveau Code électoral

Trois jours après la promulgation du nouveau Code électoral par le président de la transition, Hermann Immongault, ministre de l’Intérieur, a entrepris de défendre et de clarifier ce texte majeur devant les médias. Lors d’une conférence de presse tenue ce samedi à Libreville, il a assuré que ce Code est un outil clé pour garantir la transparence et l’équité des scrutins, dans un contexte de transition politique.

" Le nouveau Code électoral reflète notre engagement à répondre aux attentes légitimes des Gabonais pour un processus électoral fiable et inclusif », a-t-il affirmé d’emblée. Cette réforme, adoptée cinq jours plus tôt par le Parlement de transition, regroupe et simplifie les dispositions électorales précédentes en un texte unique.

Plusieurs innovations

L’une des mesures phares de ce Code est l’inscription automatique des citoyens sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans. Selon Immongault, cette mesure met fin aux lourdeurs administratives qui décourageaient bon nombre d’électeurs. « Désormais, chaque citoyen majeur sera en mesure d’exercer son droit de vote sans obstacles inutiles », a-t-il souligné.

Les innovations du nouveau Code électoral présentées par le ministre Hermann Immongault :

Innovation Description Objectif Inscription automatique des électeurs Inscription automatique des citoyens sur les listes électorales dès 18 ans. Faciliter l’accès au vote et éliminer les obstacles administratifs. Représentation de la diaspora Attribution de deux sièges parlementaires aux Gabonais résidant à l’étranger. Intégrer la diaspora dans les processus décisionnels nationaux. Affichage systématique des procès-verbaux Obligation d’afficher les résultats dans les bureaux de vote et commissions de centralisation. Renforcer la transparence et limiter les contestations électorales. Quotas pour femmes et jeunes Imposition de quotas : 30 % pour les femmes et 20 % pour les jeunes dans les candidatures. Promouvoir une représentation plus équitable et diversifiée. Extension du délai d’enrôlement Prolongation du délai d’enrôlement à huit jours. Assurer un accès équitable et complet à l’inscription électorale. Encadrement des dépenses de campagne Plafonnement des budgets de campagne et obligations de transparence financière. Assainir le financement des campagnes et limiter les abus financiers. Renforcement des critères d’inscription Conditions plus strictes pour inscrire les électeurs dans une circonscription donnée. Prévenir les fraudes, notamment les inscriptions multiples ou fictives. Autorité administrative autonome Mise en place d’un organe indépendant pour superviser le respect des règles électorales. Garantir l’impartialité et l’intégrité des processus électoraux. Neutralité des fonctions sensibles Interdiction de participation électorale pour certains professionnels (magistrats, forces armées). Préserver la neutralité et l’impartialité des institutions clés.

La représentation de la diaspora a également été repensée : deux sièges parlementaires leur sont réservés. « Nos compatriotes à l’étranger, souvent exclus des décisions politiques, auront enfin leur place dans les institutions », a déclaré le ministre, insistant sur l’importance de leur contribution au développement du pays.

Affichage des résultats

Immongault n’a pas manqué de mettre en avant les dispositions renforçant la transparence des scrutins. L’affichage systématique des procès-verbaux dans les bureaux de vote et les commissions de centralisation fait partie des nouveautés destinées à limiter les contestations électorales. « Les élections doivent refléter la volonté populaire sans ambiguïté », a-t-il martelé.

Le ministre a également répondu aux interrogations sur le rôle du ministère de l’Intérieur, qui conserve la compétence exclusive de l’organisation des élections. Il a tenu à rassurer quant à l’impartialité de ce processus, en rappelant que le Code prévoit la mise en place d’une autorité administrative autonome chargée de veiller au respect des règles.

Des quotas et la lutte contre la fraude

Par ailleurs, le nouveau Code fixe des quotas de candidature : 30 % pour les femmes et 20 % pour les jeunes. « C’est un pas historique vers une représentation plus juste et plus équilibrée », a-t-il déclaré, saluant l’unanimité des parlementaires lors du vote de ces dispositions.

Un autre aspect abordé lors de cette rencontre a été la lutte contre les fraudes électorales. L’extension du délai d’enrôlement à huit jours, ainsi que les critères plus stricts pour les inscriptions dans une circonscription, visent à garantir l’intégrité des listes électorales. « Il n’y aura plus de place pour les "bœufs votants" dans notre système », a-t-il affirmé.

Dépenses de campagne encadrées

Hermann Immongault a également défendu les mesures encadrant les dépenses de campagne, qualifiées de « nécessaires pour assainir le jeu politique ». Les candidats devront désormais se soumettre à des plafonds stricts et à des obligations de transparence financière. Le ministre a répondu aux critiques sur certaines incompatibilités professionnelles, notamment pour les magistrats et les forces de défense. Il a insisté sur l’importance de préserver la neutralité de ces fonctions dans le cadre électoral.

En conclusion, Hermann Immongault a réitéré que ce nouveau Code est un gage de sérénité pour les futures élections. « Ce texte incarne notre volonté collective de restaurer la confiance des citoyens dans les institutions », a-t-il déclaré, tout en invitant les acteurs politiques et la société civile à s’approprier pleinement ces nouvelles règles.

Ainsi, à travers ce service-après-vente minutieux, le ministre de l’Intérieur entend dissiper les doutes et consolider l’adhésion autour d’un Code électoral présenté comme le socle du renouveau démocratique gabonais. « Ce Code est la pierre angulaire d’une transition réussie et d’un avenir plus stable pour le Gabon », a-t-il conclu.