Gabon : Chaos routier à Ndjolé après une mauvaise manœuvre d’un semi-remorque

Depuis samedi, le trafic routier est sévèrement perturbé sur la route nationale à une dizaine de kilomètres de Ndjolé, dans le Moyen-Ogooué. L’incident a été provoqué par une mauvaise manœuvre d’un semi-remorque transportant un conteneur, qui s’est retrouvé en travers de la chaussée, rendant le passage impossible. L’ampleur de l’incident a généré une file interminable de véhicules, rapporte encore ce dimanche l’AGP, affectant des usagers de toutes catégories et laissant des centaines de personnes immobilisées.

Face à l’obstacle, les automobilistes tentent de trouver des solutions individuelles, aggravant davantage la situation. Beaucoup d’entre eux, faute d’entente, tentent de forcer leur passage, sans succès. La scène est chaotique, marquée par des tensions entre les conducteurs, chacun cherchant à avancer coûte que coûte. Pour certains, contourner l’obstacle relève d’un véritable défi, une manœuvre quasi impossible sans une coordination appropriée.

L’ampleur de la situation

Les usagers déplorent non seulement la lenteur de l’intervention, mais aussi le silence total des autorités locales face à cet événement. Depuis plusieurs jours, aucune information officielle n’a été communiquée, et aucune mesure de gestion de crise n’a été mise en place, selon les témoignages recueillis. « Cette situation perdure depuis samedi, et le silence des autorités nous laisse penser qu’elles ne sont même pas informées », confie à l’AGP un usager exaspéré.

Cet incident met en évidence les lacunes en matière de gestion des urgences sur cette route stratégique, utilisée quotidiennement pour le transport de biens essentiels vers les principales villes du pays. Les incidents de ce type, bien que récurrents, ne semblent pas encourager une amélioration significative de l’infrastructure ou de la gestion des accidents. Les automobilistes, exaspérés par ces blocages fréquents, appellent à des mesures concrètes pour limiter ces perturbations.

Au-delà des impacts immédiats, cette interruption prolongée de la circulation engendre des conséquences économiques, retardant la livraison de marchandises et affectant le commerce local. La situation est d’autant plus critique que cette voie représente un axe central reliant plusieurs provinces. Les transporteurs craignent de nouveaux blocages si les autorités ne prennent pas des mesures pour garantir une meilleure fluidité.