Future constitution gabonaise : le général Oligui Nguema en séminaire avec son gouvernement

Trois jours seulement après avoir reçu les travaux de la Constituante sur le projet de constitution du Gabon, le président de la transition a réuni ce vendredi 11 octobre son gouvernement en séminaire. Objectif : passer au crible les 801 amendements des parlementaires de la transition en vue de leur intégration ou non dans la mouture finale du texte qui sera soumise dans les prochaines semaines à referendum.

Alors que le projet de constitution proposé par le Comité constitutionnel national (CCN) continue de faire débat, le général Oligui Nguema peaufine le texte qui devra régir le Gabon. Pour y parvenir, il a convoqué ce vendredi ses ministres à un séminaire gouvernemental à la Pointe Denis. Un séminaire finalement bipartite avec les membres du CTRI.

Une vue de cette table ronde

Ce séminaire constitue l’étape finale avant « la soumission du projet de constitution au Conseil des ministres », indique la Présidence gabonaise. Après sa rédaction entre mai et août par le CCN, le texte avait été soumis du 12 au 22 septembre à l’examen des parlementaires réunis en assemblée constituante consultative. Leurs conclusions ont été officiellement remises mardi au président de la transition.

Il s’agit maintenant des derniers arbitrages à apporter au texte final, dont les premières fuites ont suscité des débats entre partisans du « oui » et du « non ». Ce séminaire permettra de passer en revue les amendements proposés par les parlementaires et d’intégrer les ajustements jugés nécessaires par le gouvernement de transition.

La version finale de cette constitution devrait être adoptée en Conseil des ministres dans les prochains jours, marquant ainsi la fin des arbitrages. Cette adoption ouvrira la voie au référendum, où le peuple gabonais sera appelé à se prononcer sur cette nouvelle constitution, qui marquera la fin d’une ère et le début d’une nouvelle, avec des institutions repensées pour rompre avec les dérives de l’administration Bongo.