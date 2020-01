Franceville boude l’augmentation de 15 FCFA du prix du pain

La capitale provinciale du Haut-Ogooué (sud-est du Gabon), Franceville, est en colère contre ses boulangers. Les riverains et les autorités contestent l’augmentation de 15 FCFA du prix du pain qui est ainsi passé ces derniers jours de 135 FCFA à 150 FCFA.

Pour mettre un terme à cette situation, le préfet de la Mpassa, le 1er adjoint au maire et le patron provincial de la Direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC) ont convoqué d’urgence à l’hôtel de ville de Franceville les boulangers, les revendeurs et les commerçants. Une réunion de recadrage pour les faire entendre raison.

Les officiels locaux, au cours de cette réunion de crise

« Depuis quelque temps, la baguette de pain est vendue à 150 F. C’est inadmissible, car cela n’est pas prévu par la mercuriale en vigueur. Nous leur avons aussi rappelé que le pain coûte 120 francs à la boulangerie, pour un poids de 170 grammes. Le commerçant du quartier est censé le revendre à 135 F », a déploré Guy-Roger Mbadinga, chef de service provincial de la DGCC.

Outre cette augmentation, les Francevillois comprennent mal les disparités nationales sur le prix du pain. A Libreville, Port-Gentil, Moanda, Oyem et Lambaréné, le pain y est vendu pour 125 FCFA. Plus incohérent, il vaut le même prix à Moanda alors que c’est de Franceville que s’approvisionne cette seconde ville Altogovéenne. Bizarre, vous avez dit bizarre ?