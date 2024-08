Fin du Camp de l’Indépendance : 100 jeunes de Port-Gentil formés aux techniques du football

Pour occuper les jeunes durant la période estivale, un camp de vacances intitulé « Camp de l’Indépendance » a été organisé au bénéfice de 100 jeunes issus de familles modestes des quatre arrondissements de la capitale économique gabonaise. Le 12 août, ces jeunes ont reçu des attestations marquant la fin de leur stage d’apprentissage des techniques du football.

La fin du camp de vacances de l’Indépendance, destiné aux enfants de Port-Gentil, a été marquée le lundi 12 août par une cérémonie de remise d’attestations. Cet événement, initié par le ministre des Affaires étrangères, Michel Régis Onanga Ndiaye, a permis à 100 jeunes de la cité pétrolière de participer à des sessions d’entraînement intensif au stade Pierre Claver Divounguy, du 1er au 12 août.

Une vue d’une séance

« On l’a fait pour le plaisir ! Ils ne sont pas électeurs, donc on ne me dira pas que je suis venu chercher des voix. Non ! Ils ont l’avantage d’être nos enfants en quête d’éducation et de sécurité dans un environnement difficile », a précisé le parrain de l’événement.

Lors de son discours de clôture, Michel Régis Onanga Ndiaye a exprimé sa fierté et sa reconnaissance envers le gouverneur de la province de l’Ogooué-Maritime, Paul Ngome Ayong, le délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Port-Gentil, le général des corps d’armée Pierre Rizogo Rousselot, ainsi que toutes les personnes ayant contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement. Il a particulièrement remercié les parents pour leur confiance et les organisateurs du projet pour leur engagement à transmettre les techniques de base du football.

Photo de famille

« J’ai pris l’engagement, tant que j’aurai la force, le courage et les moyens, d’organiser cette caravane chaque année. Nous n’avons rien à demander à ces jeunes, mais nous devons les encourager à s’amuser », a conclu Michel Régis Onanga Ndiaye.

La province de l’Ogooué-Maritime, et en particulier la ville de Port-Gentil, a produit de nombreux sportifs de haut niveau qui ont fait flotter le drapeau national à l’international. Le ministre des Affaires étrangères a donc appelé toutes les parties prenantes à s’investir davantage pour que la ville renoue avec ses traditions sportives.

La remise d’attestation aux participants

« Rassemblons-nous et rendons à cette province sa dignité, ses couleurs et sa place. L’Ogooué-Maritime, ce n’est pas seulement le pétrole, et les champions ne naissent pas champions. Il faut les préparer, les habituer au sport et à la compétition », a déclaré Michel Régis Onanga Ndiaye.

Durant les douze jours qu’a duré le camp, le stade Pierre Claver Divounguy a été le théâtre d’un engouement particulier, avec 100 jeunes encadrés par d’anciens footballeurs internationaux gabonais. Les participants ont appris les techniques de jonglage, les passes, les déplacements, les contrôles et les dédoublements, grâce aux enseignements dispensés par le centre de formation Terre de Foot Gabon (TFG), qui place le développement du football au Gabon au cœur de ses ambitions.

« C’est la première fois qu’une aussi belle initiative se déroule à Port-Gentil. Je suis heureux de voir tous les enfants de Port-Gentil participer à ce camp de vacances, et ils étaient très contents. Nous vous remercions et espérons que cela continue », a affirmé Lambert Boumbendje, président du centre de formation Terre de Foot Gabon (TFG).