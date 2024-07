Etats-Unis : Le directeur du FBI s’interroge sur la nature de la blessure de Trump lors de l’attentat

Le Bureau fédéral d’enquête américain (FBI) n’est pas sûr que le candidat républicain à la présidence des États-Unis Donald Trump ait été blessé par balle lors d’une tentative d’assassinat pendant un rassemblement. Le directeur du FBI, Christopher Wray, l’a déclaré ce jeudi.

« En ce qui concerne l’ancien président Trump, il n’est pas certain qu’une balle l’ait atteint à l’oreille ou qu’il ait été blessé par un morceau [de l’oreillette] », a-t-il déclaré lors d’une audition de la Commission juridique de la Chambre des représentants des États-Unis. « Je ne sais pas si cette balle aurait pu aller ailleurs que dans l’oreille [de M. Trump] », a ajouté M. Wray, soulignant que le FBI avait pris en compte toutes les douilles trouvées.

M. Trump a été victime d’une tentative d’attentat le 13 juillet lors de son rassemblement de campagne à Butler, en Pennsylvanie. Le candidat à la plus haute fonction du pays a été légèrement blessé et son oreille semble avoir été entaillée. Le tireur a été tué par des agents du Secret Service américain, protégeant les premiers intervenants, les candidats à la présidence et les anciens dirigeants. Le FBI a confirmé que ce qui s’était passé est considéré comme une tentative d’assassinat contre M. Trump.