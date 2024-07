Enragé par le bruit, un gabonais en colère tue sa nièce de 9 ans qui jouait près de son studio

Encore un drame familial enregistré dans la capitale économique gabonaise dimanche dernier. Cette fois, il s’agit d’un jeune Gabonais qui, ne supportant pas le tohu-bohu que faisaient ses cousins près de son studio, a commis l’irréparable en les corrigeant. Sa nièce de 9 ans a ainsi trouvé la mort des suites des coups infligés en représailles. Pour ces faits, il a été écroué ce mercredi à la prison centrale de Port-Gentil.

Kevin Crys Mitoukou, gabonais de 29 ans, est poursuivi pour le meurtre de sa cousine. Les faits se sont déroulés à Stecy, un quartier de Port-Gentil situé dans le 1er arrondissement de la capitale économique. En voulant corriger sa cousine âgée de 9 ans et son cousin de 7 ans, le drame s’est produit dans leur domicile le 21 juillet dernier en milieu de journée.

Colère mortelle

Quelques jours après le drame, le présumé auteur a été arrêté par les éléments de la direction générale de recherches (DGR) pour nécessité d’enquête. Le trentenaire, dans une confession explosive face aux journalistes, dit s’être emporté sous l’effet d’une colère inexpliquée. « Je suis ici parce que j’ai frappé ma cousine et mon cousin. En tirant ma cousine par l’arrière, elle est tombée sur la nuque. Malheureusement, on n’a pas pu la réanimer et elle est morte. Pour mon cousin, j’ai donné quelques gifles. Je me suis laissé emporter », avoue l’accusé.

L’oncle en colère dans les locaux de la DGR

Très remonté par le bruit que faisaient sa cousine et son cousin alors qu’il cherchait à se reposer paisiblement, Kevin Crys Mitoukou n’a pas hésité à corriger les enfants de son oncle, tel un aîné en colère. L’homme était dépassé par les cris, hurlements et jeux des enfants près de son studio. Malheureusement, ce jour du 21 juillet, la main de Kevin Crys Mitoukou n’a pas tremblé face aux visages innocents de ses cousins qui exprimaient leur joie en jouant, comme tout enfant en cette période estivale.

Des remords et des regrets

« C’est quelque chose qui avait l’habitude de se passer à la maison. Les enfants de la cour démontaient la porte de mon petit studio. Je m’en suis rendu compte en me réveillant. C’est à ce moment que j’ai averti à plusieurs reprises les parents, qui n’ont pas tenu compte. Alors, j’ai décidé de frapper ma petite cousine et mon petit cousin, qui entraînaient les autres enfants », rajoute-t-il sans remords.

Ce drame va lui coûter cher. Ne pouvant pas maîtriser sa colère, Kevin Crys Mitoukou est désormais dans les regrets, enfermé dans les locaux de la prison centrale de Port-Gentil. Il a été placé sous mandat de dépôt le mardi 24 juillet en début d’après-midi. « C’était la première fois que j’agissais de la sorte, mais je n’avais jamais frappé de cette manière. Je me suis emporté et je regrette. Je suis allé très loin et je demande aux parents de comprendre que c’était la colère », se désole-t-il. Les parents des enfants ont déposé plainte et attendent que justice soit rendue pour leur enfant décédée.