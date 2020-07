En baisse dans les sondages, Donald Trump change de directeur de campagne

En difficulté dans les sondages à moins de quatre mois de la présidentielle, le président américain, Donald Trump, a nommé mercredi Bill Stepien pour diriger sa campagne de réélection, démettant de ses fonctions Brad Parscale, qui occupait ce poste de longue date.

Le post de Trump relatif à ce changement

Via Facebook, le président américain a indiqué que Brad Parscale allait céder sa place à Bill Stepien, jusque-là directeur adjoint de la campagne. « Tous les deux ont été grandement impliqués dans notre victoire historique de 2016, et j’ai hâte d’avoir une grande et très importante seconde victoire ensemble », a-t-il déclaré.

Cette décision intervient dans un contexte "d’inquiétudes croissantes concernant les perspectives politiques du président, Trump lui-même exprimant sa crainte de perdre face [au candidat démocrate] Joe Biden", croit savoir le quotidien américain Politico.