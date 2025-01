Eliminatoires Mondial U17 2025 : Le Gabon encore écrasé par l’Afrique du Sud sur un score fleuve

L’équipe féminine U17 du Gabon a subi une lourde défaite hier après-midi lors du match retour du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA U17 2025 face à l’Afrique du Sud. La rencontre, disputée au stade Lucas Moripe de Pretoria, s’est soldée par un score de 9-1 en faveur des Sud-Africaines. Le score à la mi-temps était de 4-1. Au total, les jeunes Panthères quittent la compétition sur un score fleuve cumulé de 21-2 au premier tour.

Lors de ce festival de buts, ceux sud-africains ont été marqués par Khwezi Khoza (6e minute), Nomfundo Nzuza (20e, 29e, 34e minutes), Leonay Kock (71e minute), Katlego Mohale (76e minute) et Lilani Horak (80e, 89e et 90+e minutes). Le Gabon a sauvé l’honneur grâce à un but de Mbassi inscrit à la 39e minute de jeu lors de la première période.

Le score final de la rencontre d’hier

Ce résultat vient s’ajouter à la défaite écrasante 12-1 subie à domicile le 11 janvier dernier à Franceville. Malgré une forte détermination, les Gabonaises n’ont pas réussi à inverser la tendance face à une équipe sud-africaine en grande forme. À l’inverse du match aller, qui avait dû être arrêté à l’issue de la mi-temps car six joueuses gabonaises étaient en incapacité de poursuivre, réduisant l’effectif en dessous du minimum requis par les règles de la FIFA, les Panthères ont montré plus de résilience.

Pour ce déplacement en terre sud-africaine, les Gabonaises ont réalisé une performance meilleure que lors de la première rencontre, où elles avaient encaissé 12 buts en seulement 45 minutes. Les jeunes Panthères ont ainsi tenté de sortir avec honneur de ces éliminatoires, dans un contexte difficile marqué par l’arrêt depuis trois saisons du championnat national (National Foot).

Les gabonaises ont buté sur un mur hier

De son côté, l’Afrique du Sud se qualifie pour le deuxième tour des éliminatoires où elle affrontera le Nigeria. Les dates de ces rencontres restent à confirmer par la Confédération africaine de football (CAF).