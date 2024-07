E-League 2024 : Plus de 2 000 gamers gabonais en compétition durant 72h à Akanda

A la faveur d’une conférence de presse tenue ce mardi matin à Akanda, Moov Africa Gabon Télécom a lancé la 3e édition du tournoi E-League 2024. Cette compétition e-sport, très attendue par les passionnés de jeux vidéo, verra plusieurs milliers de participants s’affronter dans des catégories telles que EA FC 24, Naruto et Street Fighter 5. Les vainqueurs des finales, prévues pour ce jeudi 25 juillet 2024, repartiront chacun avec une PS5.

Cette année, plus de 2 500 jeunes se sont inscrits, un nombre supérieur à celui de l’année précédente. Le tournoi se déroule en deux principales zones : la première, dédiée au gaming, comprend 32 postes qui tourneront en simultané pendant les trois jours de compétition. La seconde zone est consacrée aux activités ludiques, avec des stands de jeux de société tels que les ludos et les dames.

Une vue de l’espace gaming de ce tournoi

« Tout cela pour montrer qu’au-delà du gaming, les jeunes peuvent venir participer à d’autres jeux », a expliqué l’un des organisateurs de cette édition 2024 de l’E-League. Léa Séky épouse Olouna, responsable de la division Communication de Moov Africa Gabon Télécom, a ajouté : « Dans le cadre de notre politique sociétale, nous avons choisi de nous investir également dans le développement de l’écosystème numérique, et le gaming est une pierre importante à cette économie digitale. Nous avons tenu à ce que les jeunes sachent que jouer à des jeux ludiques est un loisir sain et qu’il y a surtout des débouchés et des opportunités lucratives derrière le gaming ».

Un visuel de l’évènement qui se tient au Nomad à Akanda

Comme pour les éditions précédentes, le grand challenge E-League vise à réunir les meilleurs gamers du Gabon. Le vainqueur aura l’honneur de représenter le pays lors des grandes compétitions internationales. Les récompenses sont alléchantes : le premier prix est un chèque de 500 000 Fcfa, le deuxième prix un chèque de 300 000 Fcfa, et le troisième un chèque de 200 000 Fcfa.

Ce tournoi s’annonce comme un événement majeur pour la jeunesse gabonaise, permettant aux participants de démontrer leurs talents et d’envisager des carrières potentielles dans le domaine du gaming et de l’e-sport.