Dynamique unitaire : Jean Remy Yama et les siens rempilent à la tête du bureau directeur

Ouvert vendredi 28 février à Libreville, le second congrès ordinaire de la confédération syndicale Dynamique unitaire a renouvelé samedi soir, sa confiance au bureau sortant présidé par Jean Remy Yama. La principale confédération syndicale des fonctionnaires gabonais a, par vote à main levée, renouvelé le bail de direction à l’équipe sortante sous une pluie d’acclamation.

Et c’est reparti pour un tour pour Jean Remy Yama et les siens. Seul candidat à sa propre succession, le bureau sortant de Dynamique unitaire a été reconduit pour les trois années à venir dans ses fonctions samedi dernier. Occasion pour le nouveau président de Dynamique unitaire Jean Remy Yama, de revenir sur les priorités de ce nouveau mandat à la tête de la très redoutée confédération syndicale des agents publics.

Le vote à main levée des congressistes

« Notre cahier de charges qui a été adopté ici au congrès s’articule autour de revendications à savoir : la fin des mesures d’austérité, le paiement de toutes les sommes dues aux travailleurs, aux entreprises », a déclaré le président Yama à nos reporters. « A l’endroit des retraités, la fin pure et simple des retraites provisoires. A l’endroit des entreprises, la fin du paiement de toutes les dettes, c’est-à-dire les rappels, les régularisations de toutes les situations administratives... D’une manière générale, la fin des mesures d’austérité conformément à la décision de la Cour constitutionnelle », a-t-il ajouté.

Parmi les grandes réussites de l’ancien mandat, le président reconduit a notamment cité la recul du gouvernement et d’Ali Bongo sur le projet de décote des salaires des fonctionnaires. Cette baisse de salaire comprise entre 5 et 15% avait été annulée sous la pression de Dynamique unitaire. Mais aussi, les nombreuses ordonnances de « monarchisation et de privatisation » de la Fonction publique qu’avait voulu rendre applicable le gouvernement. Des victoires « symboliques » de cette confédération considérée à juste titre comme la bête noire des autorités officielles.

Une vue du bureau réélu de Dynamique unitaire

Voici la composition du nouveau bureau de Dynamique unitaire issu de ce congrès :

Présidence

Président : Jean Remy YAMA

Vice-Président chargé de l’action revendicative et de la négociation : Roger ONDO ABESSOLO

Vice-Président chargé de la coopération extérieure et des partenariats : Mme Chantale MACKOSSOT

Vice-Président chargé de la syndicalisation, de la formation et des pratiques syndicales : Alain MOUAGOUADI

Secrétariat Général

Secrétaire Général : Louis-Patrick MOMBO

Secrétaire Général Adjoint chargé de la communication, de la presse, de l’évènementiel et des relations publiques : Alain PENDI

Secrétaire Général Adjoint chargé de la coordination et du suivi des unions provinciales et départementales : Stéphane MEHYONG

Secrétaire Général Adjoint chargé relations avec les fédérations et des syndicats autonomes, de la communication interne, de la recherche, de la documentation et de l’archivage : Jean Bosco BOUNGOUMOU BOULANGA

Trésorerie Générale

Trésorier Confédéral : Mme Pulchérie MATTEYA EP. YOUSSOUF

Trésorier Confédéral Adjoint : Mme Aurore MAMBOUNDOU

Secrétariat Confédéral