Drame à Nkok : Un jeune ouvrier gabonais perd la vie à cause d’une négligence fatale de son employeur

Encore un drame enregistré cette semaine à la Zone économique spéciale de Nkok, située à une vingtaine de kilomètres de la capitale gabonaise. Ce mercredi, un tragique accident a coûté la vie à Junior Lebama, un jeune Gabonais employé par la société indienne de bois Gabon Veneer. Un drame qui soulève de graves questions sur les conditions de travail et la sécurité des employés au sein de cette entreprise et dans cette zone économique en particulier.

Selon les témoignages d’employés, l’accident s’est produit peu après la pause de midi, entre 13h et 13h30. Junior Lebama, alors en train de nettoyer une machine de transformation du bois, a été pris au piège lorsque l’employeur, sans vérifier la présence d’un travailleur sous l’appareil, a remis la machine en marche.

Un drame sans nom

« Le défunt était sous une machine en train de la nettoyer. L’employeur est arrivé avec pression, comme d’habitude, et sans vérifier ou penser qu’il pourrait y avoir quelqu’un en dessous, il a allumé la machine, qui a pris le défunt par le gilet et l’a emporté. C’est ainsi qu’il a perdu la vie », raconte un collègue témoin de la scène à l’AGP.

Le véhicule de la morgue transportant la dépouille

Ce même collègue a dénoncé les mauvaises conditions de travail au sein de Gabon Veneer. « Nous travaillons sous pression et les salaires ne sont pas bons. 5000 F CFA par jour et nous terminons à 18h, ce n’est pas sérieux », a-t-il déclaré. Ces conditions de travail, marquées par une pression constante et des salaires insuffisants, ajoutent une dimension tragique à cet accident, mettant en lumière la précarité dans laquelle évoluent les employés.

Incompréhension et colère

Suite à cet incident, les activités de l’entreprise ont été suspendues le lendemain afin d’apaiser les tensions. Des agents de la Direction Générale des Recherches (DGR), des inspecteurs du travail et des membres de la famille de la victime se sont rendus sur les lieux pour examiner la situation. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident et établir les responsabilités.

Des employés plongés dans la stupeur

Ce drame a suscité un débat public sur les conditions de travail et la responsabilité des employeurs en matière de sécurité. Il met en lumière les lacunes des mesures de sécurité dans certaines entreprises et la nécessité d’une meilleure réglementation et d’une stricte application des normes de sécurité pour protéger les travailleurs.

La mort tragique de Junior Lebama appelle à une réflexion profonde sur les conditions de travail dans les entreprises opérant au Gabon, en particulier dans les zones économiques spéciales comme celle de Nkok. Il est impératif que des mesures soient prises pour garantir la sécurité et le bien-être des employés, afin d’éviter que de tels drames ne se reproduisent.